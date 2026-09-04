

Giuseppe “Mandrake”, insieme a due giovani calciatori del Brindisi FC, è il protagonista del nuovo spot lanciato dal club per promuovere la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027.

Il video, online sui profili social ufficiali della società, nasce con l’obiettivo di coinvolgere la tifoseria e rafforzare il legame tra la squadra e la città in vista dell’esordio in Serie D. Lo spot accompagna il claim della campagna, “INSIEME BRINDISI – Un cuore. Una maglia. Una città.”, un messaggio attraverso il quale il club vuole rendere i tifosi protagonisti di una nuova stagione, da vivere insieme alla squadra dentro e fuori dal campo.

Un invito a stringersi attorno ai colori biancazzurri e a riempire lo stadio Franco Fanuzzi, trasformando la passione della città in una spinta concreta per il Brindisi FC. La campagna abbonamenti resterà aperta fino al 10 settembre 2026.

Il video è disponibile al seguente link:

https://www.facebook.com/share/v/1C7Cy5VzvS/?mmibextid=wwXIfrttps://www.facebook.com/share/v/1C7Cy5VzvS/?mibextid=wwXIfr

Ufficio Stampa

Brindisi FC