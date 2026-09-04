L’Ufficio tecnico del Settore Lavori pubblici ha comunicato l’avvio degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di alcune vie cittadine.

A partire da mercoledì 9 settembre, infatti, sarà avvita una serie di interventi di pronto intervento finalizzati a eliminare alcune criticità presenti sulla rete stradale cittadina e a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità.

I lavori interesseranno, in particolare, la Strada dei Pittachi; la rotatoria del rione Bozzano, in corrispondenza di Via Martiri delle Ardeatine; Via Provinciale per Lecce, nel tratto di innesto con la S.S. n. 613; Viale Arno, nel tratto di innesto con Via Provinciale per Lecce.

“Gli interventi prenderanno avvio dalla Strada dei Pittachi e proseguiranno successivamente sulle altre viabilità interessate – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Le criticità oggetto degli interventi sono state individuate e segnalate al Settore Lavori Pubblici attraverso il report trasmesso dal Comando di Polizia Locale e mediante una specifica segnalazione della Polizia di Stato relativa al tratto viario di innesto con la S.S. n. 613 in direzione Lecce”. “L’Amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – prosegue cosi nell’attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, intervenendo sulle situazioni che presentano maggiori criticità e che richiedono interventi tempestivi”.