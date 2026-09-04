September 4, 2026
Set 4, 2026    Posted by    news

L’Ufficio tecnico del Settore Lavori pubblici ha comunicato l’avvio degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di alcune vie cittadine.
A partire da mercoledì 9 settembre, infatti, sarà avvita una serie di interventi di pronto intervento finalizzati a eliminare alcune criticità presenti sulla rete stradale cittadina e a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità.
I lavori interesseranno, in particolare, la Strada dei Pittachi; la rotatoria del rione Bozzano, in corrispondenza di Via Martiri delle Ardeatine; Via Provinciale per Lecce, nel tratto di innesto con la S.S. n. 613; Viale Arno, nel tratto di innesto con Via Provinciale per Lecce.
“Gli interventi prenderanno avvio dalla Strada dei Pittachi e proseguiranno successivamente sulle altre viabilità interessate – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Le criticità oggetto degli interventi sono state individuate e segnalate al Settore Lavori Pubblici attraverso il report trasmesso dal Comando di Polizia Locale e mediante una specifica segnalazione della Polizia di Stato relativa al tratto viario di innesto con la S.S. n. 613 in direzione Lecce”. “L’Amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – prosegue cosi nell’attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, intervenendo sulle situazioni che presentano maggiori criticità e che richiedono interventi tempestivi”.

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