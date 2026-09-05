Per una comunità cittadina, cosa c’è di maggiormente identitario della Festa patronale? Ecco perché domani, domenica 6 settembre, la Grande Mostra “Barocco e Neobarocco, da Rubens a Mitoraj”, allestita nel Castello Imperiali e organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, con la cura del prof. Pierluigi Carofano, sarà parte integrante del primo dei tre appuntamenti, previsti in occasione della Festa Patronale.

Domani, alle 18:30, infatti, all’interno della mostra “Barocco e Neobarocco”, sarà presentata una riproduzione dell’icona sacra della Madonna della Fontana, proposta in occasione della Festa patronale. L’appuntamento prevede un tour guidato tra le edicole votive di Francavilla Fontana, ideato dagli organizzatori della festa patronale, che si concluderà con l’ingresso in mostra accompagnati dal team di “Barocco e Neobarocco”.

Qui la riproduzione della Madonna bizantina sarà presentata in dialogo con 64 opere originali in esposizione fino al 18 ottobre prossimo.

“È un percorso che unisce devozione, tradizione e arte, mettendo in relazione un simbolo della storia religiosa della Città con il patrimonio artistico della mostra”, spiegano gli organizzatori dell’evento e, al fine di consentire la completezza dello stesso con la visita alla mostra, si è pensato ad un ticket ridotto per tutti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Comitato Festa Patronale, presso la sede di via Roma.