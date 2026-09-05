Lunedì 7 settembre, alle ore 20.30, il Chiostro del Comune di Mesagne ospiterà un appuntamento di particolare rilievo del cartellone “Estate Mesagnese 2026”, promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale.

La serata sarà dedicata alla IV Sinfonia di Gustav Mahler, eseguita nella riduzione per orchestra da camera di Erwin Stein dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES. Sul podio il maestro mesagnese Andrea Crastolla, direttore di coro e d’orchestra di consolidata esperienza, affermato in Italia e all’estero per un percorso che unisce repertorio barocco, settecentesco, romantico e contemporaneo. Crastolla porta per la prima volta Mahler a Mesagne nella consapevolezza della maturità del pubblico verso la quale egli stesso fin dagli esordi della sua attività di musicista e direttore ha contribuito, realizzando concerti con programmi di altissimo livello.

Composta tra il 1899 e il 1901, la Quarta rappresenta una pagina insieme intima e visionaria della produzione mahleriana: dal clima fiabesco dell’avvio, scandito dai sonagli, alla danza spettrale del secondo movimento, fino all’Adagio e al congedo dolce e malinconico del Lied finale. La versione cameristica di Stein conserva la complessità e la forza espressiva dell’opera, affidando ai musicisti un’esecuzione di grande impegno e raffinatezza.

Nel quarto e ultimo movimento della sinfonia, che accoglie la voce solista e racconta “La vita celeste” attraverso lo sguardo di un bambino, si esibirà il soprano mesagnese Rachele Stanisci.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Mesagne, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES e associazione Parsifal APS, impegnata nella formazione e nelle attività del Coro Parsifal “Città di Mesagne”.

Al termine dell’esecuzione, il sindaco Francesco Rogoli conferirà a Rachele Stanisci il Premio alla carriera, quale riconoscimento del suo prestigioso percorso artistico internazionale e del legame con la sua città. Formata a Milano e alla Scuola di perfezionamento artisti lirici del Teatro alla Scala con Giulietta Simionato, Stanisci si è esibita nei principali teatri e festival italiani e internazionali, dalla Scala alla Fenice, dal San Carlo di Napoli al Covent Garden di Londra, dall’Opéra Bastille di Parigi alla Bayerische Staatsoper di Monaco. Attualmente è docente di canto presso il Conservatorio di Taranto.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.