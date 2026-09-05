In questi giorni il centro cittadino è animato dalla festa dei Santi Patroni, con bancarelle, passeggio e migliaia di persone che attraversano le vie del cuore della città. Ma accanto alle immagini di festa emergono anche episodi che raccontano un’altra faccia della quotidianità.

Come documenta la foto, in piena zona di aggregazione, nei pressi dell’angolo di incrocio dei tre corsi cittadini, è stato abbandonato persino un materasso, insieme ad altri rifiuti.

Un gesto che rappresenta un evidente segno di incuria e che solleva interrogativi sul rispetto degli spazi comuni.

Abbandonare rifiuti di questo tipo proprio durante le giornate dedicate ai Santi Patroni significa anche ignorare lo sforzo di quanti sono impegnati a rendere il centro cittadino accogliente e fruibile.

Gli operatori ecologici, infatti, in questi giorni stanno lavorando in turni continuativi per garantire la pulizia delle strade, intervenendo continuamente nelle aree maggiormente frequentate. Un impegno che rischia di essere vanificato da comportamenti irresponsabili e da chi continua a considerare strade e marciapiedi come luoghi in cui poter abbandonare qualsiasi cosa.

Le luminarie, gli eventi e le bancarelle possono certamente trasformare il volto della città per qualche giorno. Ma il decoro e il rispetto degli spazi comuni dipendono soprattutto dai comportamenti di chi la città la vive ogni giorno.

E davanti a un materasso abbandonato in pieno centro, proprio durante la festa, la domanda resta inevitabile: che rispetto possiamo avere per la nostra città se non riusciamo nemmeno a rispettarne le strade?