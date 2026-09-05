L’estate fasanese si accende ancora una volta con la rassegna Cinema sotto le stelle 2026, l’atteso appuntamento con il grande schermo all’aperto promosso dalla Città di Fasano in collaborazione con il Cinema Teatro Kennedy. Un cartellone ricco e variegato animerà le serate di Montalbano, Pezze di Greco e Fasano, offrendo al pubblico la possibilità di godere di proiezioni di qualità con ingresso completamente gratuito.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 20:30 e si svolgeranno in diverse suggestive location del territorio.

Il programma:

• Lunedì 14 Settembre – Fasano, Piazza Mercato Vecchio: “Il Bene Comune”

• Martedì 15 Settembre – Montalbano, Piazza della Libertà: “Un bel giorno”

• Mercoledì 16 Settembre – Pezze di Greco, Piazza XX Settembre: “Buen Camino”

• Giovedì 17 Settembre – Fasano, Piazza Mercato Vecchio: “Oi Vita mia”

• Venerdì 18 Settembre – Pezze di Greco, Piazza XX Settembre: “…che Dio perdona tutti”

• Sabato 19 Settembre – Fasano, Piazza Mercato Vecchio: “La Vita va così”

«Siamo entusiasti di riproporre anche quest’anno ‘Cinema sotto le stelle’, un’iniziativa che coniuga cultura, intrattenimento e la bellezza dei nostri spazi urbani – dichiara l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. L’ingresso libero è una scelta che vuole rendere il cinema accessibile a tutti, offrendo serate di svago e riflessione per famiglie e amici. Invitiamo tutta la cittadinanza e i turisti a partecipare numerosi a queste serate. Ringrazio infine gli uffici comunali e Paola Buongiorno del Cinema Kennedy per il lavoro svolto per rendere possibile anche quest’anno la rassegna, divenuta un appuntamento fisso dell’estate fasanese».

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema sotto il cielo stellato di Fasano e delle sue frazioni, in un’atmosfera unica e conviviale.

Ufficio Stampa

Città di Fasano