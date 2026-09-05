Mercoledì 9 settembre, alle ore 10.00, presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia” di Brindisi, la Marina Militare celebrerà l’83° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, alla presenza di autorità civili e militari.

La ricorrenza rende omaggio ai marinai, militari e civili, che hanno perso la vita in mare nell’adempimento del proprio dovere, facendo del mare il loro sacrario.

Il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, inaugurato il 4 novembre 1933 su iniziativa della Lega Navale Italiana, rappresenta uno dei principali luoghi simbolo della memoria dei caduti del mare. Nella cripta-sacrario, situata alla base del monumento, sono custodite lastre di marmo nero sulle quali sono incisi i nomi di 6.850 marinai della Marina Militare e Mercantile caduti in servizio dal 1860.