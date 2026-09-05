September 5, 2026
Set 5, 2026    Posted by    Basket

Weekend di precampionato per la Valtur Brindisi, partita alla volta di Lucca, per partecipare al Torneo ‘Lovari’ 2026 in cui figurano altre squadre che prenderanno parte alla Serie A2 2026/27 quali Livorno, Pistoia e Montecatini.

La squadra biancoazzurra sarà di scena il 5 e 6 settembre al Palatagliate, un doppio test utile per capire crescita e miglioramenti dei singoli anche alla luce dell’infortunio dell’atleta El Ellis e dell’arrivo da pochi giorni in gruppo di JaCorey Williams.
Il Gruppo Editoriale Distante, sempre al fianco della società con le sue emittenti media partner, garantirà ai tifosi biancoazzurri e a tutti gli appassionati di pallacanestro le dirette TV e streaming esclusive degli incontri.

Sabato 5 settembre match tra Valtur Brindisi e Pistoia Basket alle ore 21:00 in diretta TV (canale 77 del digitale terrestre) e in diretta streaming su TeleRegione, al link https://www.teleregionecolor.com/teleregione-live-stream/ 

Domenica 6 settembre il match della Valtur Brindisi, in base ai risultati della prima giornata, verrà trasmesso in diretta streaming su TeleRegione: la finale 3°/4° posto è in programma alle ore 18:30, la finale 1°/2° posto alle ore 21:00.

Si alza il sipario sull’undicesima edizione del Trofeo Lovari, il tradizionale appuntamento del precampionato di serie A che porta un valore aggiunto agli eventi del settembre lucchese. Per un intero fine settimana la città sarà infatti uno dei punti di riferimento per la pallacanestro regionale e nazionale.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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