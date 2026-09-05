Weekend di precampionato per la Valtur Brindisi, partita alla volta di Lucca, per partecipare al Torneo ‘Lovari’ 2026 in cui figurano altre squadre che prenderanno parte alla Serie A2 2026/27 quali Livorno, Pistoia e Montecatini.

La squadra biancoazzurra sarà di scena il 5 e 6 settembre al Palatagliate, un doppio test utile per capire crescita e miglioramenti dei singoli anche alla luce dell’infortunio dell’atleta El Ellis e dell’arrivo da pochi giorni in gruppo di JaCorey Williams.

Il Gruppo Editoriale Distante, sempre al fianco della società con le sue emittenti media partner, garantirà ai tifosi biancoazzurri e a tutti gli appassionati di pallacanestro le dirette TV e streaming esclusive degli incontri.

Sabato 5 settembre match tra Valtur Brindisi e Pistoia Basket alle ore 21:00 in diretta TV (canale 77 del digitale terrestre) e in diretta streaming su TeleRegione, al link https://www.teleregionecolor.com/teleregione-live-stream/

Domenica 6 settembre il match della Valtur Brindisi, in base ai risultati della prima giornata, verrà trasmesso in diretta streaming su TeleRegione: la finale 3°/4° posto è in programma alle ore 18:30, la finale 1°/2° posto alle ore 21:00.

Si alza il sipario sull’undicesima edizione del Trofeo Lovari, il tradizionale appuntamento del precampionato di serie A che porta un valore aggiunto agli eventi del settembre lucchese. Per un intero fine settimana la città sarà infatti uno dei punti di riferimento per la pallacanestro regionale e nazionale.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi