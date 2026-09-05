Nella giornata del 31 agosto 2026, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e di successivi mirati accertamenti di polizia giudiziaria predisposti dal Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un mesagnese di trent’anni. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose, per aver esploso fuochi d’artificio in luogo pubblico senza la prescritta licenza dell’Autorità di P.S., con l’aggravante di aver agito in presenza di un cospicuo numero di persone radunatasi nelle immediate vicinanze.

Nello specifico, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto scorsi, nel pieno della movida del centro storico di Mesagne, l’indagato ha acceso e fatto esplodere fuochi pirotecnici a conclusione dei festeggiamenti per un compleanno, senza essere provvisto di qualsiasi autorizzazione.

L’attività d’indagine, condotta congiuntamente dall’Ufficio Amministrativo e dall’Ufficio Volanti del Commissariato PS di Mesagne, si è sviluppata attraverso accertamenti tecnici e l’assunzione di testimonianze al termine dei quali è scattata la denuncia in stato di libertà con la segnalazione alla Procura della repubblica di Brindisi.