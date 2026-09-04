Dal mese di luglio è attivo sul territorio comunale di Ostuni un sistema di video-trappole ambientale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono e di illecito conferimento dei rifiuti.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Commissariale e attuata con il supporto della Polizia Locale, ha previsto l’installazione di apposite telecamere in alcuni siti del territorio comunale che, sulla base delle attività di controllo svolte e delle segnalazioni pervenute, risultano maggiormente interessati da episodi di abbandono dei rifiuti.

Il sistema consente di rafforzare le attività di controllo del territorio e di individuare i responsabili degli illeciti, contribuendo, al contempo, a prevenire il ripetersi di comportamenti che arrecano un grave danno al decoro urbano, all’ambiente e alla qualità della vita della comunità con importanti risvolti fananziari.

Le apparecchiature sono utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di videosorveglianza. Ad oggi, il sistema ha già consentito di rilevare diverse decine di violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

La Polizia Locale proseguirà nelle attività di monitoraggio e controllo, anche attraverso appositi servizi appiedati in abiti civili nel centro urbano di Ostuni. La localizzazione delle telecamere potrà inoltre essere modificata e diversificata, in relazione alle esigenze che emergeranno dalle attività di controllo, interessando anche le marine e l’agro di Ostuni.

L’Amministrazione Commissariale invita, pertanto, la cittadinanza a conferire correttamente i rifiuti, nel rispetto delle modalità e degli orari previsti, e a collaborare attivamente alla tutela del patrimonio ambientale, del decoro urbano e della qualità degli spazi comuni.

Il rispetto delle regole e dell’ambiente è una responsabilità di tutti e rappresenta il primo strumento per mantenere Ostuni pulita e tutelare il territorio.