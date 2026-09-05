L’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni lancia l’iniziativa solidale “Zaino Sospeso. Si parte tutti dallo stesso banco”, una raccolta di materiale scolastico nuovo a sostegno di bambini e famiglie in difficoltà.

Un piccolo gesto per garantire il diritto più importante: quello a una scuola inclusiva, dove tutti partono dallo stesso punto, con le stesse opportunità.

Dal 7 al 30 settembre, chiunque potrà contribuire donando materiale scolastico nuovo – quaderni, penne, matite, astucci, colori, zaini – consegnandolo nell’apposito cesto “Zaino Sospeso” allestito al primo piano della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, in via Mazzini, negli orari di apertura.

Tutto il materiale raccolto sarà affidato alle Dirigenze Scolastiche degli Istituti Comprensivi cittadini, che provvederanno a una distribuzione riservata, discreta e rispettosa, alle famiglie che ne hanno bisogno.

“L’iniziativa nasce da un’idea semplice: una scuola è davvero inclusiva solo quando tutti i bambini si sentono uguali – lo dice l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di San Vito dei Normanni Silvia Di Dio – “Zaino Sospeso” è un segno di vicinanza concreta alle famiglie e, allo stesso tempo, un investimento sulla cultura della solidarietà. Quel che si vuole è che ogni bambino di San Vito senta di far parte di un’unica, grande comunità che si prende cura di lui. I bambini e i loro diritti sono e restano una priorità assoluta per questa Amministrazione”.

Si invitano tutti a partecipare: cittadini, associazioni e attività commerciali.