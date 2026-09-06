VALTUR BRINDISI-LUMOS PISTOIA BASKET: 63-71 (22-15, 41-33, 53-56, 63-71)

VALTUR BRINDISI: Errico 8, Williams 19, Caroti 3, Mastellari 3, Bolpin 5, Del Cadia 2, Miani 7, Fantoma 5, Cinciarini 11, Morena ne, Mizerniuk ne. All.: Brienza.

LUMOS PISOTIA: Benetti 4, Bettiol 4, Walker 14, Schina 10, Mouaha 3, Novori, Saccaggi, Pollone 7, Ajayi 15, Zanotti 14, Stoch ne, Calza ne. All.: Ciani.

La semifinale del Trofeo Carlo Lovari disputata al Palatagliate di Lucca ha visto prevalere la Lumos Pistoia sulla Valtur Brindisi, al secondo vero test di precampionato dopo la Valtur Cup disputato contro Avellino. I biancoazzurri si presentano a Lucca privi di El Ellis, operato al secondo dito della mano sinistra e di ritorno a Brindisi, ed Ethan Esposito, ancora fermo ai box, e calano alla distanza complice anche il debutto sfortunato di JaCorey Williams, atterrato martedì pomeriggio per la sua nuova esperienza in Italia, ed espulso al 28’ nel momento clou del match.

Si tornerà in campo domenica 6 settembre alle ore 18:30 per la finale terzo/quarto posto contro Montecatini in diretta streaming su Antenna Sud.

Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Miani-Wiliams il quintetto scelto da coach Nicola Brienza e dagli assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo. Miani e Cinciarini aprono la contesa da oltre l’arco, Williams fa subito vedere le proprie qualità sotto canestro con tre canestri consecutivi a firmare il primo break di 12-4. Girandole di cambi per le due panchine che utilizzano tutti gli uomini a propria disposizione e Brindisi termina il primo quarto con in campo Caroti-Fantoma-Mastellari-Errico-Del Cadia sul punteggio di 22-15 in cui compaiono anche i primi punti del giovane brindisino Errico.

Le iniziative di Fantoma e il buon impatto di Errico confermano i segnali positivi all’inizio del secondo quarto per il massimo vantaggio brindisino di +11 (29-18 al 13’). Pistoia reagisce e, grazie alla contemporanea presenza dei due americani Walker-Ajayi, riesce a piazzare un contro break di 2-9 utile a ricucire il gap (31-27 al 16’). L’asse Cinciarini-Williams mostra già ottimi segnali di intesa nonostante i pochi allenamenti insieme e il primo tempo termina sul 41-33. Al rientro in campo la Valtur si ripresenta con lo stesso starting five di inizio partita ma non sfrutta a dovere i viaggi in lunetta (3/12 nel solo terzo quarto) e consente a Pistoia di rientrare pienamente a contatto e raggiungere la parità al minuto 26 sul 46-46, merito della tripla di Pollone. Offensivamente è solo Williams a trovare la via del canestro in casa biancoazzurra ma lo stesso americano viene sanzionato con fallo tecnico che, sommato al fallo antisportivo del primo tempo, decreta l’espulsione al 28’. La tripla di Errico sblocca Brindisi, Walker risponde colpo su colpo e la partita sale di tono. I toscani in piena fiducia ribaltano l’inerzia e completano il sorpasso 53-56 sul finire del terzo quarto. Il match scivola dalle mani della Valtur che non riesce più a controllare il ritmo e le palle perse fino al 56-63. Si accende all’improvviso Bolpin con cinque punti consecutivi che tengono a galla i suoi ma è Schina dalla distanza a ristabilire le distanze sul 61-69 a tre minuti dal termine. Il match si conclude sul 63-71.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi