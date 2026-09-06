Con la ripresa delle attività scolastiche il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano confermano il loro impegno verso chi ha bisogno sostenendo anche quest’anno il service “Zaino sospeso”, iniziativa promossa a livello nazionale dal Multidistretto Lions 108 Italy.

Il progetto “Zaino sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie del territorio con fragilità economica affinché possano garantire ai bambini ed ai ragazzi un corredo scolastico completo e dignitoso, tutelandone così concretamente il diritto allo studio.

Chiunque può aderire all’iniziativa acquistando articoli di cancelleria, libri, album da disegno, zaini, dizionari, ecc. nei seguenti esercizi commerciali:

• a Fasano: presso le cartolibrerie “L’Aquilone”, “Pitagora”, “Ginuddo”, “Il giocattolo e più”, “Piave”, “Mondadori Point”, “Cuore di Carta”, edicola “Carparelli”;

• a Pezze di Greco presso “Variety Due Emme”;

• a Montalbano presso “Lo scarabocchio”.

Negli stessi esercizi commerciali sarà possibile donare anche articoli scolastici usati, purché in buone condizioni.

Nei giorni scorsi Martino Grassi, presidente del Lions Club Fasano, e Stefania Maggi, presidente del Leo Club Fasano, insieme a numerosi giovani Leo, hanno consegnato il materiale pubblicitario ai titolari delle attività aderenti per promuovere l’iniziativa benefica che durerà per tutto l’anno sociale 2026/2027.

Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che doneranno il materiale scolastico, sarà un gesto che farà felice qualcuno che, per motivi economici, non ha la possibilità di acquistarlo: ogni matita, ogni quaderno donato rappresenta un piccolo passo verso l’uguaglianza ed un grande gesto di speranza per il futuro dei ragazzi.

I soci Lions e Leo si occuperanno periodicamente della raccolta del materiale che verrà poi distribuito alle famiglie che ne faranno richiesta tramite enti ed associazioni del territorio.

Martino Grassi – Presidente Lions Club Fasano