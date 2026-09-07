Cambia l’orario, si modifica leggermente il nome, ma resta intatto lo spirito di condivisione. Domenica 13 settembre torna la tradizionale pedalata di Montalbano, che per l’edizione 2026 diventa “Ciclospaghettata”.

L’iniziativa è organizzata per il secondo anno dall’associazione SCIA’ nell’ambito delle attività del Comitato per il Bicentenario, con il patrocinio del Comune di Fasano, in collaborazione con la neonata associazione Officine Montalbanesi ed Emergency.

Il raduno-partenza è fissato alle ore 16 da Piazza della Libertà: il lungo serpentone di bici percorrerà le strade di campagna del territorio toccando anche Pozzo Faceto e Speziale, e terminando nel cortile esterno della chiesa grande di Montalbano per un momento di convivialità.

La prima grande novità riguarda lo svolgimento pomeridiano della manifestazione. La seconda è racchiusa nel nuovo nome: al termine del percorso sostenibile in bicicletta, tutti i partecipanti si ritroveranno nei locali della chiesa parrocchiale di Montalbano per una grande spaghettata di comunità.

La manifestazione raccoglie l’eredità della tradizionale ciclopasseggiata, appuntamento molto sentito dalla comunità montalbanese, e la rinnova attraverso una formula ancora più conviviale. Non una gara, ma un’occasione aperta a famiglie, bambini, giovani e adulti per riscoprire il territorio, promuovere la mobilità sostenibile e trascorrere alcune ore insieme.

La bicicletta sarà ancora una volta il filo conduttore della giornata: un mezzo semplice e sostenibile, ma anche uno strumento per incontrarsi, vivere gli spazi della comunità e condividere un momento di festa.

Per consentire una migliore organizzazione della pedalata e della cena conclusiva, è necessario iscriversi anticipatamente e versare un contributo spese:

• 5 euro per i minori di 13 anni;

• 10 euro per gli adulti;

• 5 euro per pasta e bevanda.

Sono previsti sconti per nuclei famigliari. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Michele al numero 389 4737399.

L’appuntamento è quindi per domenica 13 settembre, alle ore 16, in Piazza della Libertà a Montalbano.