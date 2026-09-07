Martedì 8 settembre alle ore 19.00, al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, un incontro dedicato a metabolismo, alimentazione e stile di vita. La partecipazione è gratuita grazie al Brindisi Performing Arts.

CAROVIGNO – Quanto incidono le nostre abitudini quotidiane sul metabolismo? E quanto alcuni segnali che tendiamo ad attribuire semplicemente all’età possono invece raccontarci qualcosa sul nostro stile di vita e sul funzionamento del nostro organismo?

Sono alcuni dei temi al centro di “Non è l’età… è il metabolismo”, l’incontro con la Dott.ssa Cristina Tomasi, in programma martedì 8 settembre alle ore 19.00, nell’atrio del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, nell’ambito della sezione Education del Brindisi Performing Arts Festival – BPA.

Medico e divulgatrice molto seguita sui social, dove conta complessivamente oltre mezzo milione di follower, Cristina Tomasi porterà a Carovigno il suo approccio divulgativo, affrontando in maniera semplice ma scientificamente rigorosa alcuni dei temi centrali legati alla salute e al benessere.

Aumento di peso, stanchezza, difficoltà nel dormire, fame continua, problemi di concentrazione e squilibri ormonali vengono spesso considerati quasi inevitabili, soprattutto dopo una certa età. Eppure, possono rappresentare segnali attraverso i quali il metabolismo richiede maggiore attenzione.

Nel corso dell’incontro si parlerà di infiammazione, resistenza insulinica, salute ormonale, alimentazione moderna, ritmo circadiano, qualità del sonno e stile di vita, approfondendo anche l’impatto dei cibi ultra-processati, dello stress cronico e della sedentarietà sul funzionamento dell’organismo.

Non una serata dedicata a diete o soluzioni rapide, dunque, ma un’occasione per comprendere meglio il proprio corpo e acquisire maggiore consapevolezza attraverso informazione, strumenti pratici e prevenzione.

Perché il metabolismo non riguarda soltanto il peso corporeo: coinvolge energia, lucidità mentale, ormoni, infiammazione, longevità e qualità della vita.

L’appuntamento fa parte della sezione Education del Brindisi Performing Arts Festival, organizzato dalla Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Carovigno e la partecipazione è gratuita.

INFORMAZIONI

📅 Martedì 8 settembre 2026 – ore 19.00

📍 Castello Dentice di Frasso – Carovigno

🎟 Ingresso gratuito

Brindisi Performing Arts Festival – BPA

Organizzazione: Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL

Direzione artistica: Vito Alfarano

Email BPA: brindisiperformingarts@alphaztl.com