Il centrodestra unito della provincia di Brindisi, insieme ai movimenti civici alleati, ringrazia il sindaco di Latiano, Angelo Caforio, per aver accolto la proposta di candidarsi alla Presidenza della Provincia di Brindisi in vista delle elezioni del nuovo presidente che si terranno domenica 27 settembre.

«La disponibilità di Angelo Caforio, figura di sintesi ed espressione autentica del mondo civico e dell’impegno sul territorio, rappresenta una scelta di responsabilità e di servizio nei confronti dell’intero territorio provinciale. La sua esperienza amministrativa, il suo equilibrio e la sua capacità di dialogare con le diverse realtà locali costituiscono elementi importanti per costruire una proposta credibile e autorevole per il futuro della Provincia di Brindisi».

Il centrodestra punta dunque su un profilo civico e inclusivo con la volontà di aprire una fase nuova, fondata sulla collaborazione tra i Comuni, sull’ascolto degli amministratori locali e sulla concretezza delle scelte.

«Siamo certi che Angelo Caforio, saprà lavorare operosamente per tutto il territorio provinciale, mettendo competenza, serietà e spirito di servizio a disposizione delle comunità e delle istituzioni. A lui va il nostro ringraziamento per aver accettato questa sfida e il pieno sostegno del centrodestra unito della provincia di Brindisi».