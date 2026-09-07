“Ritorno a uno stato migliore, rinnovamento, ricostruzione funzionale”, dicono tutti i dizionari alla parola “Rigenerazione”, che presuppone un presente, ma ha anche in sé il germe della creazione di qualcosa di nuovo. A una settimana dalla 24ª edizione del “Festival del Ficco mandorlato”, nel corso del quale a San Michela Salentino si è anche riflettuto su sostenibilità, sviluppo dei piccoli borghi, cultura dei luoghi identitari attraverso le produzioni particolari, ecco che “Think Tank SM -Sentirsi a San Michele”, propone un nuovo incontro sulla rigenerazione. È il quarto e ha per tema: #4 CULTURARE. Rigenerare con la cultura”.

“Portiamola in piazza”, annunciano sui sociali soci di “Think Tank” e chiedono: “Può una tradizione locale diventare un progetto capace di generare nuove opportunità per un territorio? Può – aggiungono – la cultura creare economia, occupazione, turismo, identità e nuove ragioni per scegliere di restare, tornare o investire in un luogo?”

Questi interrogativi sono al centro, anzi sono l’avvio del confronto che, nel quarto appuntamento di Think Tank SM, dedicato al rapporto tra cultura e rigenerazione dei piccoli centri, è in programma martedì 8 settembre prossimo, a partire dalle ore 18:30 in Via San Michele Arcangelo, a San Michele Salentino, con ingresso libero.

Si tratta di un confronto tra esperienze e competenze diverse, con Pierangelo Argentieri di Think Tank; Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture; Margherita Apruzzi, dell’Associazione culturale Musicale Armonie; Rosaria Gasparro, di Attacco Poetico; Chris Torch, presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e fra i progettisti di Matera Città della Cultura 2019; Alessandra Pizzi, Ceo e direttrice artistica di Ergo Summ Produzioni; Tiziana Barletta, assessore alla Cultura di San Michele Salentino; Nick Difino, divulgatore televisivo Telenorba e collaboratore Repubblica; e Fernanda Urgese, per Creatura Dance Research.

“Non per parlare della cultura come qualcosa da conservare soltanto, ma per provare a immaginarla come un’energia capace di mettere in movimento persone, idee e territorio”, dicono da Think Tank, che continuano a riflettere sulla rigenerazione non solo urbana, ma di un territorio che è molto di più. La riprova in un’altra affermazione: “La cultura non è solo patrimonio da custodire: è uno spazio da abitare, condividere e trasformare in nuove possibilità. La cultura – proseguono può essere un modo per costruire il futuro”. Ecco perché – come loro stessi dicono -, martedì pomeriggio a San Michele, “vieni, ascolta, porta il tuo punto di vista”.