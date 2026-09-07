Piazza Leonardo Leo, il cuore della vita sociale e culturale di San Vito dei Normanni, è ufficialmente candidata alla nuova edizione (la tredicesima) de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Intitolata al figlio più illustre di San Vito – Leonardo Leo – la piazza rappresenta non solo un punto di riferimento architettonico e storico per la comunità, ma anche il simbolo identitario e il luogo di ritrovo di generazioni di cittadini.

L’iniziativa nasce da una spontanea candidatura di questo luogo (fra alcuni altri della zona) fatta da un anonimo appassionato sul sito del FAI. La Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” ha colto questa ispirazione e sta lavorando per mobilitare ora l’intera comunità in questa operazione di sensibilizzazione verso il patrimonio locale.

Il progetto, lanciato lo scorso 11 agosto all’interno del ciclo di incontri “Aperistoria”, ha visto il suo avvio ufficiale sabato 5 settembre durante la serata di San Vito Sport+ dedicata alla presentazione delle squadre sportive cittadine. Da questo momento la votazione entra nel vivo.

L’obiettivo è ambizioso ma fondamentale: superare la soglia dei 3.000 voti. Questo traguardo permetterebbe infatti di candidare la piazza a un intervento di valorizzazione supportato dal FAI nel 2027, per completare l’arredo urbano, rendere il luogo più verde, pulire le facciate e aumentare il potenziale per gli eventi culturali che si svolgono in centro, specie nella stagione estiva.

Come votare?

È possibile votare gratuitamente online collegandosi al sito fondoambiente.it e cercando “Piazza Leonardo Leo – San Vito dei Normanni” oppure usando questo link diretto: https://fondoambiente.it/luoghi/centro-storico-san-vito-dei-normanni?ldc). Si apre una finestra dove indicare nome, cognome e mail e arriverà poi una mail nella propria casella per confermare il voto.

C’è tempo fino al 15 dicembre, ma non bisogna aspettare. Nelle prossime settimane la campagna di raccolta voti diventerà capillare, coinvolgendo scuole, associazioni locali, commercianti e l’intera cittadinanza e avviando anche la raccolta voti cartacei.

L’invito a votare e a condividere l’iniziativa è esteso non solo ai residenti, ma anche ai sanvitesi nel mondo, ai turisti e a tutti gli amanti della Puglia e del suo patrimonio storico-artistico.