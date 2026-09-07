Il pomeriggio dell’11 settembre porte aperte all’ExFadda per conoscere docenti, corsi e laboratori; in serata karaoke live per festeggiare insieme l’avvio del nuovo anno accademico.

L’11 settembre la World Music Academy di San Vito dei Normanni (BR) apre l’anno accademico alla comunità con un doppio appuntamento pubblico e gratuito negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda: un open day nel pomeriggio e un karaoke live in serata.

Open day, dalle 17 alle 19

Dalle 17 alle 19 l’ExFadda apre le porte a chiunque voglia conoscere da vicino l’offerta formativa della WMA: sarà possibile incontrare le docenti e i docenti, provare gli strumenti e iscriversi a tariffa agevolata. L’open day anticipa l’avvio del nuovo anno accademico del Dipartimento di Musica Classica e Moderna della WMA, con corsi e laboratori per tutte le età. Ripartono in particolare i corsi individuali di strumento e canto (basso elettrico, batteria, canto, chitarra classica, chitarra elettrica, violino, pianoforte e tastiere) con un corpo docenti che conta, tra gli altri, Valerio “Combass” Bruno, Piero Errico, Giuseppe Calò, Marco De Luca, Dario Nigro, Vincenzo Recchia e Isabella Benone. Al fianco dei corsi individuali, tornano anche il laboratorio di musica d’insieme a cura di Alessandro Muscillo e Dario Nigro, aperto a bambine, bambini, adolescenti e adulti, e il laboratorio orchestra guidato da Vincenzo Recchia.

Karaoke Live, dalle 20

A seguire, dalle 20, l’apertura dell’anno accademico si trasforma in festa con il Karaoke Live allo Strato Bar dell’ExFadda: un momento per stare insieme e cantare fianco a fianco, nel segno della comunità che da sempre caratterizza il lavoro della World Music Academy. La partecipazione è gratuita; per iscriversi è sufficiente comunicare formazione e repertorio ai contatti della World Music Academy.

Informazioni

Open day e Karaoke Live si tengono l’11 settembre al Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni (BR), con ingresso gratuito.

Per informazioni e iscrizioni: info@worldmusicacademy.it +39 320 803 8588

La World Music Academy

Fondata nel 2012 dal maestro Vincenzo Gagliani negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda di San Vito dei Normanni (BR), la World Music Academy è un centro sperimentale di formazione, produzione e ricerca nell’ambito delle musiche tradizionali e delle arti di radice. Con oltre 300 iscritti, corsi individuali su undici strumenti e numerosi laboratori collettivi, WMA propone un modello di comunità artistica che cresce, produce e sperimenta insieme, con un focus sulla trasmissione generazionale.

Informazioni

APS World Music Academy Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni (BR)

info@worldmusicacademy.it

+39 320 803 8588

www.worldmusicacademy.it