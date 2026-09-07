Sarà presentato domani, martedì 8 settembre alle ore 11, nel corso di una Conferenza Stampa presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, il programma dei riti civili della tradizionale Festa dell’“Ave Maris Stella”, appuntamento che ogni anno rinnova nel quartiere Casale una delle tradizioni più sentite dalla comunità brindisina.

All’appuntamento con gli operatori dell’informazione, che sarà moderata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, interverranno: il vice sindaco di Brindisi, avvocato Fabio Di Bello, il maestro Carmine Iaia, organizzatore della manifestazione e presidente dell’ASCR “Uniti per lo Sport”, il Direttore Commerciale di Radio Ciccio Riccio Paolo Molfetta, e don Adriano Miglietta, parroco della Parrocchia Ave Maris Stella.

La festa, in programma l’11, il 12 e il 13 settembre 2026, si prepara quest’anno a proporre una formula capace di coniugare tradizione, socialità, intrattenimento e partecipazione, con l’ambizione di fare del Casale un punto di riferimento non soltanto per i brindisini, ma anche per il pubblico proveniente dalla provincia e, più in generale, dalla Puglia. Un obiettivo che parte dal forte legame con la tradizione della festa, senza rinunciare a una proposta capace di coinvolgere intere famiglie, offrendo momenti di svago e aggregazione per grandi e piccoli.

Accanto agli appuntamenti che caratterizzano tradizionalmente la festa, l’edizione 2026 punta infatti a valorizzare anche la dimensione dell’intrattenimento e della partecipazione, con iniziative, musica, spettacolo, attività sportive e momenti dedicati ai più giovani. Particolare attenzione sarà riservata proprio alle famiglie, con una proposta pensata per consentire a diverse generazioni di vivere insieme gli spazi della festa e il quartiere Casale, trasformando le tre giornate in un’occasione di incontro e condivisione.

Tra gli appuntamenti già annunciati figura quello del 12 settembre con il “Ciccio Riccio Live”, evento che porterà sul palco musica e intrattenimento. Nel corso della conferenza stampa saranno però svelati gli artisti e gli ulteriori dettagli dello spettacolo, insieme alle altre iniziative che comporranno il programma dei tre giorni.

La manifestazione è organizzata dall’ASCR “Uniti per lo Sport”, con la collaborazione delle realtà coinvolte nell’organizzazione della festa, e si svilupperà come sempre nell’area di via Duca degli Abruzzi, fino al Piazzale del Monumento al Marinaio d’Italia.

La conferenza sarà l’occasione per presentare ufficialmente la manifestazione e illustrare programma, iniziative e protagonisti dell’edizione 2026, con l’obiettivo di fare della Festa dell’“Ave Maris Stella” un appuntamento sempre più capace di unire identità, tradizione e capacità di attrazione, nel segno di una festa aperta alla città e al territorio.