Si terrà giovedì 10 settembre a partire dalle ore 18:30 a Villa Neviera Wine Resort Via Campi Salentina 234, Cellino San Marco l’evento di presentazione di SAFE HEART ODV Associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte le popolazioni colpite da guerre e povertà.

Nata nel 2013 per volontà dei cardiochirurghi Maurizio Roberto, Marco Zanobini, Alberto Pilozzi e Samer Kassam un gruppo di amici e professionisti che riconosce «la salute come diritto fondamentale dell’uomo», forte di un team di specialisti del settore sanitario, Safe Heart organizza e partecipa missioni umanitarie realizzando interventi nell’ambito delle patologie cardiovascolari fornendo personale in loco per sviluppare il sistema sanitario dei Paesi con difficoltà. In Burkina Faso dal 2018 ad oggi sono stati donati ecocardiografi e macchine per la circolazione extracorporea, realizzato il primo intervento a cuore aperto nel 2021, fornito materiale sanitario oltre la gestione della formazione del personale locale e istituite di borse di studio in collaborazione con l’Associazione MigoTigo per la specializzazione di giovani medici in Africa e in Europa.

Alla presenza del socio fondatore e consigliere Dottor Marco Zanobini sarà condotto dalla giornalista Pamela Pancosta l’incontro conoscitivo con l’Associazione durante il quale verranno condivisi progetti e testimonianze delle missioni umanitarie per sensibilizzare la comunità sull’importanza di portare la cardiochirurgia nei luoghi del mondo nei quali non esiste o quasi.

Interverranno la vicepresidente Elisabetta Ciocchini e Walter Nudo attore e conduttore televisivo che racconterà la sua esperienza con Safe Heart ODV, il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, la Viceprefetto presso la Prefettura di Brindisi e Commissaria Prefettizia del Comune di Cellino San Marco Maria Rita Coluccia e il Direttore Generale dell’ASL di Brindisi Stefano Rossi.

Seguirà l’aperitivo offerto dalla gastronomia La Cummare e Cantine Due Palme sponsor della serata con Villa Neviera e Hotel Plaza Carrisi di Cellino San Marco.

Ad accompagnare la serata la musica della band Quattro e Quattr’otto, il duo canoro Le Solite due, la violinista Flavia Lombardo e l’ensemble lirico-pianistico composto dalla soprano Lorella Tafuro, il tenore Mimmo Calcagnile e Maestro pianista Valerio De Giorgi.

L’ingresso è libero e prevede un contributo minimo di € 10, il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno delle future missioni dell’Associazione.