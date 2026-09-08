La Olio Pantaleo Volley Fasano ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2026/2027 nella cornice del Laboratorio Urbano di Fasano. L’evento ha riunito la dirigenza, gli staff, gli sponsor e i tifosi per presentare le sfide di un campionato profondamente rinnovato nel format, arricchito dalla presenza di un ospite d’eccezione: Franco Bertoli, leggenda del volley maschile (33 titoli in carriera) e attuale mental coach in collaborazione con la FIPAV.

I saluti di apertura sono stati affidati al presidente del club gialloblù, Renzo Abete, e al sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. Sul palco è intervenuta anche la famiglia Pantaleo, storico title sponsor della società, rappresentata da Nicola Pantaleo (Presidente della Oleifici Nicola Pantaleo spa), Amalia Pantaleo Menna (Amministratore Delegato) e Italo Pantaleo (Studio GMC).

Il Direttore Sportivo, Micaela Cofano, ha introdotto le linee guida della nuova stagione, caratterizzata da una formula di campionato inedita:

“Siamo particolarmente contenti del roster che abbiamo allestito: un bel gruppo, molto dedito al lavoro e con ottime prospettive per il prossimo campionato che si preannuncia lungo e avvincente”.

La serata è stata inoltre l’occasione per ufficializzare una novità assoluta: il nuovo progetto sportivo della Olio Pantaleo Volley Fasano maschile, che prenderà il via nei prossimi mesi disputando il campionato di Prima Divisione.

Il punto sulla preparazione tecnica

A tracciare il bilancio dei primi giorni di lavoro è stato l’head coach Paolo Totero:

“Ottimo inizio di stagione. Al momento le atlete sono affidate alle cure del preparatore atletico Lucio Zigrino, prima di intensificare la fase tecnico-tattica. Arriveremo pronti all’inizio del campionato, fissato per l’11 ottobre; nei prossimi giorni inizieremo a disputare le prime amichevoli per testare il lavoro svolto”.

Il Roster della Prima Squadra (Serie B1 Femminile)

· Anna Caneva (Centrale – Capitano)

· Candela Sol Salinas (Schiacciatrice – Vice Capitano)

· Federica Vittorio (Libero)

· Martina Bondavalli (Libero)

· Alice Turco (Palleggiatrice)

· Nicole Da Pos (Palleggiatrice)

· Piia Korhonen (Opposto)

· Federica Favaretto (Opposto)

· Isabella Lavagnino (Centrale)

· Chiara Salvatori (Centrale)

· Ilaria Maiorano (Schiacciatrice)

· Katarina Bulovic (Schiacciatrice)

· Beatrice Pozzoni (Schiacciatrice)

· Primo Allenatore: Paolo Totero

· Vice Allenatori: Pietro Tanzarella, Mimmo Specchia, Giuseppe Catapano

· Preparatore Atletico: Lucio Zigrino

· Scoutman: Giorgio Cesari

· Supporto Allenatori: Tommaso Maggi

· Coach Settori Giovanili: Angela Cofano, Katia Irlando, Enzo Contento, Giuseppe Catapano

Società e Staff Dirigenziale

· Direttore Generale: Peppe Venuto

· Direttore Sportivo: Micaela Cofano

· Staff Medico: Dott. Ulisse Pietro Capitaneo

· Fisioterapiste di Campo: Romina Argentieri, Giada Cofano

· Ufficio Stampa e Comunicazione: Michele Cavallo, Cristian Prete, Tamara Ligorio, Chiara Carlucci, Walter Bagnardi, Katia Irlando

· Fonico e Animazione: Pietro Romanazzi

· Asciughine: Lorenza Sasso, Sofia Turchiarulo, Gaia Longo, Giada Lanzillotta, Rita Martinelli, Eleonora Delle Donne, Giovanna Lepore, Nicole Bagorda

Giada Amatori