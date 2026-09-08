Gianni Morandi arriva a Ostuni con “C’era un ragazzo Estate 2026”, il tour che celebra i sessant’anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Sabato 12 settembre l’artista sarà protagonista all’Arena Bianca del Foro Boario, per una delle tappe pugliesi della tournée estiva. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00. L’organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sui circuiti TicketOne e Ticketmaster e nei punti vendita accreditati.

L’appuntamento di Ostuni si inserisce in un tour che prende le mosse da un brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Una pagina iconica della musica italiana entrata nella memoria collettiva, capace di raccontare un’epoca e, allo stesso tempo, di restare sorprendentemente attuale. Un pezzo che ha segnato in modo profondo il percorso artistico di Morandi e che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più intensi e riconoscibili della sua carriera.

È lo stesso artista bolognese a misurare la distanza tra allora e oggi. «Questa canzone continua a parlarmi – ha spiegato – come se fosse sempre nuova. Nacque negli anni della guerra in Vietnam e oggi, purtroppo, la guerra è ancora dentro il nostro tempo. È un brano che ho cantato innumerevoli volte e che continua a restituirmi qualcosa di diverso. Forse è anche per questo che sento ancora il bisogno di portarlo sul palco: perché certe canzoni non appartengono soltanto al passato, continuano a interrogarci».

Sessant’anni dopo, quel titolo diventa il punto di partenza di uno spettacolo che mette in fila più generazioni di musica italiana. Sul palco dell’Arena Bianca, nello scenario del Foro Boario, Morandi ripercorrerà una lunga storia musicale, tra i brani che hanno accompagnato intere generazioni e le pagine più recenti del suo repertorio. La scaletta annunciata per “C’era un ragazzo Estate 2026” attraversa infatti i grandi classici della sua carriera senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico “Evviva!”.

Nel frattempo, dall’annuncio del concerto di Ostuni dello scorso aprile, si è aggiunto un nuovo capitolo discografico. Il 19 giugno è uscito “Hit Parade”, il singolo che riunisce Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, scritto da Jovanotti con il sound di Sixpm. Un incontro che arriva nella stessa estate di “Monghidoro”, il pezzo scritto per Morandi ancora da Jovanotti e pubblicato il 3 aprile.

Ad accompagnare l’artista una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, formazione che darà corpo dal vivo a un repertorio che continua a passare da una generazione all’altra, tra memoria e presente. Quella di Ostuni arriva dunque nel pieno della nuova tournée estiva, dopo la stagione nei palasport e mentre “C’era un ragazzo” compie sessant’anni senza essere diventata una canzone del passato. È questo il filo che accompagna il ritorno di Morandi in Puglia: una lunga storia artistica che continua a misurarsi con il presente e con un pubblico che, nel tempo, ha cambiato età senza smettere di cantare le stesse canzoni.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.