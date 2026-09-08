Una marea festante di bambini e famiglie ha fatto da cornice, nella mattinata di oggi, martedì 8 settembre, al taglio del nastro della nuova scuola dell’infanzia presso il plesso “Madre Teresa di Calcutta” di Pezze di Greco. L’edificio riapre ufficialmente le sue porte in veste totalmente ristrutturata, ammodernata e sicura, pronta ad accogliere i piccoli alunni per l’imminente avvio dell’anno scolastico.

L’intervento complessivo, dal valore di 2.792.923,00 euro – finanziato mediante i contributi ministeriali per le opere pubbliche e dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili – ha permesso la completa riqualificazione e bonifica dall’amianto dello storico immobile e della relativa palestra.

Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco Francesco Zaccaria, l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cecilia Saladino e la dirigente del settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore. A fare “gli onori di casa” c’era il Dirigente Scolastico Pierluca Renna, emozionato per la nuova apertura, che ha annunciato la volontà di far partire l’iter burocratico per dare un nuovo nome alla Scuola. La benedizione del plesso è stata affidata al parroco di Pezze di Greco, don Donato, che ha accompagnato il momento solenne prima del definitivo taglio del nastro.

«Questa mattina a Pezze di Greco abbiamo vissuto la festa più bella con cui aprire l’anno scolastico – ha detto il sindaco Francesco Zaccaria -: il sorriso dei bambini e l’abbraccio delle loro famiglie davanti al nuovo plesso Madre Teresa di Calcutta. È questa l’immagine che dà senso al nostro lavoro. Con un investimento di quasi 2,8 milioni di euro – restituiamo alla comunità molto più di un edificio ristrutturato. Restituiamo un presidio scolastico moderno e funzionale. Abbiamo garantito il miglioramento sismico, rinnovato integralmente gli impianti elettrico, idrico, termico e antincendio, riqualificato la palestra e ridato luce alle aree verdi esterne. È un’edilizia scolastica che mette al centro i bambini e le famiglie. Al piano terra, tre sezioni a misura di bambino, con servizi dedicati, un’aula per l’inclusione accessibili da un nuovo ingresso protetto. Al primo piano, un polo di laboratori innovativi e polifunzionali al servizio di tutto l’Istituto Comprensivo, autonomo e sicuro grazie a un varco indipendente che non interferisce con la routine dei più piccoli. Investire in una scuola moderna, sicura, bella e sostenibile significa investire nella coesione sociale, nel diritto all’infanzia, nel sostegno concreto alle giovani famiglie e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È la visione che in dieci anni ci ha portato a destinare oltre 27 milioni di euro al patrimonio scolastico comunale e che, a breve, vedrà sorgere sempre a Pezze di Greco un nuovo asilo Nido.

Un grazie, sentito, va all’ufficio lavoro pubblico guidato da Rosa Belfiore, al dirigente Pierluca Renna e all’impresa esecutrice».

«Sono davvero orgoglioso dell’inaugurazione di questo plesso riqualificato – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino -. Con quest’opera non solo restituiamo alla comunità di Pezze di Greco un ambiente scolastico dignitoso, moderno e sicuro per la scuola dell’infanzia, ma risolviamo definitivamente anche le storiche criticità di coabitazione degli spazi del plesso di via Eroi dello Spazio. Sono particolarmente soddisfatto per i due traguardi raggiunti e per il potenziamento dell’offerta formativa, sostenuto da strutture di primissimo livello. Inoltre, con il nuovo asilo nido di Pezze di Greco, che aprirà nei prossimi mesi al termine dei lavori, doteremo la nostra frazione di una rete completa di servizi per l’infanzia: un supporto concreto e fondamentale per le giovani famiglie e le giovani coppie, che le aiuterà a conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro».

«La scuola rappresenta per i nostri bambini una seconda casa – ha commentato l’assessora alla Pubblica Istruzione Cecilia Saladino -: è il luogo in cui crescono, imparano, stringono le prime amicizie e costruiscono, giorno dopo giorno, il proprio futuro. Per questo è fondamentale che ogni scuola sia innanzitutto un luogo sicuro, accogliente e capace di far sentire ogni bambino protetto e valorizzato. Restituire ai più piccoli un ambiente bello, funzionale e pensato per le loro esigenze significa investire concretamente nel loro benessere e nella loro crescita. Prenderci cura dei luoghi in cui i nostri bambini trascorrono una parte così importante della loro giornata significa prenderci cura dell’intera comunità».

La riqualificazione ha trasformato l’intero edificio per rispondere al meglio alle diverse esigenze educative. Al piano terra trova spazio la nuova scuola dell’infanzia, interamente riprogettata a misura di bambino: le tre ampie sezioni sono dotate di servizi igienici dedicati, un’aula rivolta all’inclusione e un locale predisposto per la preparazione dei pasti, con accessi resi agevoli da un nuovo ingresso protetto da una pensilina e servito da una rampa per disabili. Salendo al primo piano, la struttura accoglie un polo di aule-laboratorio polifunzionali destinate a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pezze di Greco; grazie a un varco indipendente con filtro di separazione, i ragazzi potranno svolgere le attività didattiche in totale sicurezza e senza interferire con la routine dei più piccoli. L’intervento ha garantito inoltre i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità: oltre al miglioramento sismico e alla totale eliminazione dei pluviali in amianto, sono stati completamente rinnovati gli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e antincendio, unitamente al restyling completo della palestra e alla valorizzazione delle aree verdi esterne, oggi dotate di una nuova illuminazione.

Con la riapertura della scuola di Pezze di Greco trova un’ulteriore, importante conferma la visione strategica dell’Amministrazione Zaccaria, che nel corso del suo decennio di governo ha reperito e destinato più di 27 milioni di euro per la sicurezza e la modernizzazione del patrimonio scolastico comunale. Investire nella scuola significa scommettere sul futuro della comunità, garantendo alle nuove generazioni luoghi d’eccellenza in cui formarsi e crescere in totale sicurezza.

Ufficio Stampa

Città di Fasano