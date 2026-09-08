La Green Data Aurora Brindisi annuncia la conferma di Sofia De Noia, centrale brindisina classe 2009, che vestirà ancora la maglia biancazzurra nella stagione 2026/27.

Cresciuta nel settore giovanile del Casale Volley 3, Sofia ha esordito in Serie C nella scorsa stagione distinguendosi nella seconda parte del campionato per qualità tecniche e maturità sorprendenti per la sua età. Prestazioni che le sono valse non solo la conferma ma anche una posizione di maggiore responsabilità all’interno del gruppo.

Una crescita che il club ha seguito con attenzione e che oggi premia con continuità di progetto.

“Questa conferma ha per me un grandissimo significato.” dichiara la giovane atleta “È il traguardo di tanto lavoro e la dimostrazione della fiducia della società e dello staff nei miei confronti. Affronterò la nuova stagione come sempre, con voglia di divertirmi e dando il massimo.”

Anche la società esprime soddisfazione attraverso il Vicepresidente Daniele De Leonardis. “Siamo molto soddisfatti di aver confermato Sofia, un profilo che incarna perfettamente la missione della nostra società: offrire ai giovani talenti del territorio l’opportunità di crescere in un campionato competitivo come la Serie C. Nonostante la giovane età si è conquistata il posto con i risultati.”