Presentato nella mattinata di oggi, martedì 8 settembre presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, il programma dei riti civili della tradizionale Festa dell’“Ave Maris Stella”, appuntamento che ogni anno rinnova nel quartiere Casale una delle tradizioni più sentite dalla comunità brindisina.

All’incontro con gli operatori dell’informazione, moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, hanno partecipato, il maestro Carmine Iaia, organizzatore della manifestazione e presidente dell’ASCR “Uniti per lo Sport”, il Direttore Commerciale di Radio Ciccio Riccio Paolo Molfetta e don Adriano Miglietta, parroco della Parrocchia Ave Maris Stella.

Questi, in sintesi, gli eventi principali in programma oltre alla presenza delle bancarelle, dell’area food e delle giostrine.

– Venerdí 11 settembre Serata in Parrocchia con l’evento “Got Talent” alla presenza dell’influencer cattolico Don Cosimo Schena start ore 21;

– Sabato 12 settembre Serata in piazza con Ciccio Riccio in tour ore 21 nel piazzale davanti alla Chiesa con Valentina Molfetta, Dj Andreas, “I Cavalli di Battaglia” di Marcello Biscosi e le canzoni di Ignazio Deg. Per lo Sport le evoluzioni delle atlete di Vertical Gym (danza aerea e pole dance)

– Domenica 13 settembre in mattinata parata di mascotte dedicata ai bambini con Venti&Venti e nella serata, a partire dalle ore 21, una tappa del concorso di bellezza “Miss Summer Salento” e, per lo sport, le esibizioni di Studio Dance Brindisi, Gold Team Tae Kwon Do Brindisi, Circolo della Scherma e Ginnastica La Rosa.

La festa, in programma quindi l’11, il 12 e il 13 settembre 2026, si prepara quest’anno a proporre una formula capace di coniugare tradizione, socialità, intrattenimento e partecipazione, con l’ambizione di fare del rione Casale un punto di riferimento non soltanto per i brindisini, ma anche per il pubblico proveniente dalla provincia e, più in generale, dalla Puglia. Un obiettivo che parte dal forte legame con la tradizione della festa, senza rinunciare a una proposta capace di coinvolgere intere famiglie, offrendo momenti di svago e aggregazione per grandi e piccoli.

Accanto agli appuntamenti che caratterizzano tradizionalmente la festa, l’edizione 2026 punta infatti a valorizzare anche la dimensione dell’intrattenimento e della partecipazione, con iniziative, musica, spettacolo, attività sportive e momenti dedicati ai più giovani. Particolare attenzione sarà riservata proprio alle famiglie, con una proposta pensata per consentire a diverse generazioni di vivere insieme gli spazi della festa e il quartiere Casale, trasformando le tre giornate in un’occasione di incontro e condivisione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi è organizzata dal maestro Carmine Iaia anche in qualità di Presidente dell’ASCR “Uniti per lo Sport”, con la collaborazione delle realtà coinvolte nell’organizzazione della festa, e si svilupperà come sempre nell’area di via Duca degli Abruzzi, fino al Piazzale del Monumento al Marinaio d’Italia.

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT