Un boato nel cuore della notte ha svegliato di soprassalto i residenti del rione Perrino. Intorno alle 3.50 di oggi, mercoledì 9 settembre, ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico dell’ufficio postale di via Bradano, facendolo esplodere.

La deflagrazione è stata avvertita in diverse zone del quartiere e ha provocato ingenti danni alla postazione, con detriti e macerie disseminati nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate della Cosmopol. Gli investigatori, insieme agli specialisti della Scientifica, sono al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta da accertare se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello prima di fuggire.

L’episodio si inserisce nella lunga scia di assalti ai bancomat che da oltre un anno interessa il territorio brindisino. Per il capoluogo è il secondo episodio dopo quello del dicembre 2025, quando fu presa di mira una filiale Unicredit in viale Commenda.

Dopo alcuni mesi di apparente tregua, la serie è ripresa durante l’estate. A luglio sono stati colpiti gli sportelli di Villanova e Mesagne, in via Nino Bixio; il 20 agosto é toccato a Francavilla Fontana.

Una sequenza che continua a destare preoccupazione. Nonostante l’attività investigativa e gli sforzi delle forze dell’ordine per individuare i responsabili, gli assalti proseguono, provocando danni e disagi ai cittadini.

Le indagini sono in corso. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli elementi raccolti sul luogo dell’esplosione.