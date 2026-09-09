TenRock Società Cooperativa Sociale ha ottenuto un finanziamento Erasmus+ nell’ambito della DiscoverEU Inclusion Action (KA155-YOU) e da novembre 2026 porterà cinque giovani accolti in comunità educative residenziali del territorio in un viaggio di 30 giorni attraverso tre Paesi europei — Italia, Francia e Spagna, secondo l’ipotesi di percorso. Il progetto, chiamato DiscoverEU, si concluderà a settembre 2027, con un obiettivo semplice da dire e raro da realizzare: dimostrare che viaggiare è un diritto, non un privilegio per pochi.

I cinque protagonisti vivono difficoltà sociali, economiche e familiari importanti: per molti di loro sarà il primo viaggio della vita, in assoluto o fuori dai confini italiani. Ad accompagnarli saranno tre figure scelte non a caso — un operatore TenRock esperto di viaggi di gruppo e narrazione per immagini, un’educatrice di comunità e un peer worker giovanile, vicino per età ed esperienza al gruppo.

“Per molti di questi ragazzi il problema non è mai stato la voglia di partire, ma non aver mai avuto qualcuno che dicesse loro: puoi farlo, e noi veniamo con te. Non li portiamo in vacanza, li portiamo a scoprire che il mondo ha spazio anche per loro.” — operatore TenRock, coordinatore del progetto

UN VIAGGIO, NON UNA GITA

Il percorso è costruito attorno all’idea di “trauma positivo”: rompere modelli di vita e relazioni disfunzionali attraverso un’esperienza che mette alla prova, ma dentro un contesto sicuro e accompagnato. Tra le tappe previste, organizzazioni, progetti ed eco-villaggi che lavorano su economia circolare e sostenibilità, con spostamenti prevalentemente green — treno e autobus — e un solo volo aereo, pensato apposta per far vivere anche l’esperienza di volare a chi non lo ha mai fatto.

Il programma prevede:

• Riflessioni serali di gruppo, con un cartellone virtuale aggiornato ogni giorno

• Un diario personale online per raccogliere foto, pensieri ed emozioni lungo il viaggio

• Contenuti fotografici e video per un blog e una pagina social di disseminazione

• Percorso Youthpass, per certificare le competenze acquisite durante l’esperienza

• Pratiche sostenibili quotidiane, dalla borraccia personale alla riduzione dei rifiuti

Al rientro, il gruppo racconterà il viaggio al territorio in momenti di disseminazione presso La Fabbrica del Farò e nelle scuole della zona, per condividere l’esperienza con altri giovani.

“Quando torneranno, non saranno più le stesse persone che sono partite. E questo, per ragazzi che spesso si sono sentiti invisibili, vale più di qualsiasi altra cosa.” — educatrice di comunità, staff di accompagnamento

INFORMAZIONI SU TENROCK

TenRock è una cooperativa sociale che porta circo sociale, arte, gioco ed educazione non formale nei quartieri, nei paesi e nei luoghi dove bambini, giovani e famiglie hanno meno opportunità di crescita e di incontro. Attraverso un tendone itinerante, TenRock trasforma spazi spesso dimenticati o segnati dalla povertà educativa in luoghi vivi, aperti e accoglienti, dove il circo diventa strumento di apprendimento, relazione e costruzione di comunità più unite e inclusive.

TenRock Società Cooperativa Sociale