Sabato 12 settembre anche l’Ipercoop di Brindisi, all’interno del centro commerciale Le Colonne, parteciperà alla nuova edizione di “Dona la spesa per la scuola”, l’iniziativa solidale promossa da Coop Alleanza 3.0 per sostenere le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare.

L’appuntamento coinvolgerà complessivamente circa 230 negozi della Cooperativa, tra ipercoop e supermercati, distribuiti dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia. Nella nostra regione saranno coinvolti i 9 ipercoop a gestione diretta di Coop Alleanza 3.0, tra i quali quello di Brindisi.

L’iniziativa, organizzata insieme alla rete del volontariato e alle istituzioni locali, vede la collaborazione di oltre 250 associazioni ed enti del Terzo settore presenti nei territori in cui opera la Cooperativa. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà proprio nel periodo del ritorno a scuola.

Chi si recherà sabato all’Ipercoop di Brindisi potrà contribuire in modo semplice, acquistando e donando materiali scolastici come quaderni, pennarelli, matite, penne, temperamatite, risme di carta e altri prodotti utili per l’attività didattica.

All’ingresso dei punti vendita saranno presenti i soci volontari Coop e i volontari delle associazioni aderenti, riconoscibili attraverso apposite pettorine. Saranno loro a distribuire le shopper compostabili e il materiale informativo con l’elenco dei prodotti che potranno essere donati.

Successivamente, il materiale raccolto sarà stoccato e distribuito alle famiglie beneficiarie attraverso le associazioni e gli enti impegnati sul territorio.

L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento consolidato della solidarietà promossa da Coop Alleanza 3.0. Nel 2025 “Dona la spesa per la scuola” ha coinvolto 221 negozi della Cooperativa, consentendo di raccogliere 171 mila confezioni di materiali scolastici, successivamente destinate a 258 associazioni ed enti beneficiari.

Alla raccolta parteciperà anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. Dal 12 al 27 settembre, nelle zone in cui il servizio è attivo, sarà possibile aggiungere al proprio carrello una box solidale contenente materiali scolastici. Le donazioni raccolte attraverso EasyCoop saranno destinate alla Comunità di Sant’Egidio.

Per Brindisi, dunque, l’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre all’Ipercoop del centro commerciale Le Colonne, dove clienti e cittadini potranno contribuire a una raccolta che punta a garantire a bambini e ragazzi gli strumenti necessari per affrontare il nuovo anno scolastico.