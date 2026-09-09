Comincia un nuovo anno sportivo per l’A.S.D. Taekwondo “Pennetta Rosa” da 52 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo, arte marziale coreana e sport Olimpico, rappresentata in Italia dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

Il tutto sotto la supervisione del Grand Master Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan (il più alto grado in Puglia), il quale ha contribuito grandemente in 50 anni di insegnamento, allo sviluppo del Taekwondo allenando infaticabilmente i propri atleti (molti dei quali hanno indossato come lo stesso Spinelli, la divisa della nazionale italiana), educandoli sia alla disciplina marziale del Taekwondo che ad abbracciare i più alti valori sportivi formando altri tecnici che, a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento sportivo in Provincia e non solo.

Il Grand Master Spinelli, è l’unico della provincia di Brindisi ad avere la qualifica nel settore della formazione tecnico – sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile – giovanile e di tutti quegli aspetti di supporto tecnico e di sviluppo motorio nel Taekwondo.

Il suo curriculum sportivo è ampio e di tutto rispetto; è il punto di riferimento per tutta l’attività, avendo organizzato importanti avvenimenti locali e nazionali e, per questo impegno, ha avuto la “Stella di Bronzo” per meriti sportivi da parte del CONI, “la medaglia d’Oro” al merito tecnico da parte della FITA, per non contare il titolo di Vicecampione del Mondo e quello Europeo, cinque titoli italiani, 25 titoli interregionali , due titoli Campione dei Campioni, 45 titoli internazionali online e vari attestati da parte dei Grandi Maestri di tutto il mondo.

Per iscriversi ai corsi basta rivolgersi presso la palestra delle scuole elementari “G. Calò” 16 (Rione Casale) dal lunedì al venerdì.