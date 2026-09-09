Settimana intensa di un precampionato che entra nel vivo per la Valtur Brindisi, in partenza per la Sardegna per affrontare il doppio impegno organizzato con la Dinamo Sassari.

La squadra biancoazzurra sarà in campo giovedì 10 settembre e sabato 12 settembre, due test ravvicinati utili per migliorare l’intesa e crescere di condizione fisica e atletica.

Il Gruppo Editoriale Distante, sempre al fianco della società con le sue emittenti media partner, garantirà ai tifosi biancoazzurri e a tutti gli appassionati di pallacanestro le dirette TV e streaming degli incontri.

Giovedì 10 settembre alle ore 20:30 match Banco di Sardegna Sassari e Valtur Brindisi si sfideranno al PalaPirastu di Cagliari, in diretta TV (canale 77 del digitale terrestre) e in diretta streaming su TeleRegione, al link https://www.teleregionecolor.com/teleregione-live-stream/.

Sabato 12 settembre alle ore 20:00 la seconda sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Valtur Brindisi si disputerà al Pala Sa Rodia di Oristano, in diretta TV (canale 77 del digitale terrestre) e in diretta streaming su TeleRegione, al link https://www.teleregionecolor.com/teleregione-live-stream/.

La squadra sarà guidata da coach Nicola Brienza, in rientro a Brindisi nelle prossime ore a causa del lutto patito per la scomparsa dell’amata madre, e potrà contare sul rientro in gruppo di Ethan Esposito il cui impiego sarà programmato e deciso di comune accordo tra staff sanitario e tecnico.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi