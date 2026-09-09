Si è svolto oggi il terzo appuntamento con la donazione di sangue organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Brindisi, presieduta da Pierpaolo Montinaro, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto dalla dottoressa Antonella Miccoli, dall’evocativo titolo Dona il sangue, dona la vita.

Come di consueto, l’autoemoteca della Asl Brindisi, allestita nel cortile interno del Tribunale, ha registrato una significativa affluenza di magistrati, avvocati e personale in servizio al Tribunale, a conferma della grande sensibilità della comunità giudiziaria nei confronti della cultura del dono.

Quella di oggi è stata anche la prima occasione pubblica alla quale ha partecipato il nuovo direttore generale della Asl Brindisi, Stefano Rossi, a testimonianza di quanto il tema della donazione sia importante per il nuovo manager e per l’azienda sanitaria.

Donare significa aiutare concretamente chi ne ha bisogno, ma anche prendersi cura di sé: prima della donazione vengono infatti effettuati gratuitamente esami del sangue che consentono di fare prevenzione e monitorare il proprio stato di salute.

La Asl Brindisi e il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e quanti si sono impegnati per la sua organizzazione e per la diffusione della cultura del dono.

“Donare sangue è da furbi”…un atto semplice, sicuro e prezioso per se stessi e per chi ha bisogno.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI