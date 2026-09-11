September 11, 2026
Set 11, 2026    Posted by    news

Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla SS7, all’altezza di Restinco, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre autovetture, con complessivamente cinque persone a bordo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha preso in carico i feriti per le necessarie valutazioni e cure.

L’incidente ha provocato l’interruzione del traffico per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo la statale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati nelle operazioni di soccorso agli occupanti dei veicoli e nella messa in sicurezza dell’area.

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