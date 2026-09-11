Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla SS7, all’altezza di Restinco, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre autovetture, con complessivamente cinque persone a bordo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha preso in carico i feriti per le necessarie valutazioni e cure.

L’incidente ha provocato l’interruzione del traffico per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo la statale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati nelle operazioni di soccorso agli occupanti dei veicoli e nella messa in sicurezza dell’area.