Continuano senza sosta i controlli della Guardia Costiera in ambito pesca, finalizzati al monitoraggio della filiera ittica e alla rigorosa tutela del consumatore finale.

Il personale della Sezione di Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi – sotto il coordinamento del Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6° C.C.A.P.) – ha portato a termine un’importante operazione nel Comune di Fasano.

Nel corso di un’ispezione condotta presso un centro di distribuzione di prodotti ittici della zona, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di pesce fresco. Nello specifico, si tratta di diverse cassette di polistirolo contenenti saraghi, orate, spigole e polpi, tutte completamente prive delle etichette obbligatorie per legge e necessarie a garantire la tracciabilità della merce.

L’etichettatura rappresenta un elemento fondamentale e imprescindibile lungo tutta la filiera alimentare:

• Garanzia di provenienza: permette di ricostruire l’intero percorso del prodotto, dal momento della cattura o allevamento fino alla vendita.

• Tutela della salute pubblica: consente di verificare il rispetto degli standard igienico-sanitari e della catena del freddo.

• Sicurezza del consumatore: assicura trasparenza su specie, metodo di produzione e presenza di eventuali allergeni, prevenendo frodi commerciali e rischi per la salute alimentare.

A seguito delle irregolarità riscontrate, all’amministratore della struttura è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’intero lotto di prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro amministrativo e avviato alla successiva distruzione, i cui costi saranno interamente a carico del trasgressore.

L’operazione odierna si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza svolto quotidianamente dal Corpo della Guardia Costiera, teso a contrastare la pesca illegale e l’immissione sul mercato di prodotti non sicuri, salvaguardando sia la salute dei cittadini sia gli operatori dell’ittico che operano nel rispetto delle regole.