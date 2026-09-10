In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Brindisi e la Società Trasporti Pubblici di Brindisi hanno predisposto una serie di interventi per garantire la continuità e il potenziamento dei collegamenti destinati agli studenti.

La STP Brindisi ha già attivato 13 corse aggiuntive rispetto ai servizi ordinari di linea, in considerazione dell’avvio anticipato delle lezioni in alcuni istituti della provincia. Ulteriori corse saranno attivate nella giornata di domani sulla direttrice Brindisi-Casale.

A partire da lunedì 14 settembre saranno inoltre garantiti i principali collegamenti scolastici, con l’obiettivo di portare progressivamente a pieno regime l’intera organizzazione dei servizi entro il 17 settembre, data di inizio delle lezioni fissata dal calendario regionale.

Particolare attenzione viene riservata alla fase iniziale dell’anno scolastico, quando molti istituti prevedono uscite anticipate degli studenti. In questa fase potranno verificarsi tempi di attesa più lunghi per gli autobus diretti verso le diverse destinazioni. La situazione è destinata a regolarizzarsi con l’entrata in vigore degli orari definitivi delle scuole.

La STP garantirà inoltre il supporto all’utenza attraverso la presenza del proprio personale lungo la rete dei servizi, per accompagnare studenti e famiglie nella fase di avvio dell’anno scolastico.

Sul fronte del trasporto scolastico nelle zone rurali, la Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, 10 settembre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Trasporti Cosimo Elmo, ha approvato il provvedimento che assicura la continuità del servizio per tutto l’anno scolastico 2026/2027.

Il servizio, rivolto agli alunni residenti nelle zone rurali della città e frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sarà operativo da giovedì 17 settembre e sarà organizzato attraverso due linee e due scuolabus elettrici acquistati dal Comune nell’ambito del progetto “Tutti a bordo andiamo a scuola!”.

La tariffa è fissata in 20 euro mensili, per un costo complessivo di 180 euro per l’intero anno scolastico. Il pagamento, quando dovuto, dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda almeno per le prime due mensilità, per un importo di 40 euro. Sono inoltre previste fasce di esenzione o riduzione legate al valore ISEE.

«L’Amministrazione Comunale di Brindisi – ha dichiarato l’assessore Elmo – prosegue nell’impegno di venire incontro alle esigenze degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che risiedono nelle zone più periferiche, disagiate o malservite della città. L’obiettivo è garantire il raggiungimento dei plessi scolastici anche dalle aree meno accessibili del territorio, non servite dal trasporto pubblico, con collegamenti funzionali agli orari scolastici».

Le famiglie interessate al servizio di trasporto nelle zone rurali dovranno presentare la domanda direttamente alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi.