La comunità di San Donaci si appresta a vivere un intenso programma di appuntamenti religiosi e culturali in occasione del ventesimo anniversario della nascita al cielo e del centoquindicesimo anniversario della nascita della Serva di Dio Domenica Crocifissa Lolli, nota a tutti come Mamma Nina.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione ODV “Amici di Mamma Nina” insieme alla Parrocchia “S. Maria Assunta”, intende rendere omaggio alla figura della Terziaria Francescana e ricordare la sua luminosa esistenza attraverso diversi momenti di preghiera, approfondimento e comunione, volti a ripercorrere il suo vissuto, sempre orientato all’insegnamento evangelico di San Francesco.

Il calendario delle celebrazioni prenderà il via lunedì 14 settembre 2026 alle ore 19:00 presso la Chiesa Madre, dove la Santa Messa per il centoquindicesimo anniversario della nascita di Mamma Nina sarà presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Angelo Massafra, Arcivescovo emerito di Scutari-Pult, in Albania.

I momenti dedicati alla memoria della Serva di Dio proseguiranno venerdì 18 settembre alle ore 20:00, sempre nella Chiesa Madre, con una serata di approfondimento dal titolo “Donna, dove abiti? Mamma Nina: il volto femminile di una Chiesa che prega, serve e ama”. L’incontro vedrà l’intervento on-line di Suor Chiara Amata, monaca clarissa di Manduria, e le testimonianze di Suor Rosalba Zampella e Suor Maria Pia Guarnaschella delle Suore di Gesù Eucarestia e dei Poveri di Capodrise (CE); il dibattito sarà moderato dal Prof. Saverio Perrone, ministro della fraternità OFS di San Donaci.

Saranno ospiti della serata i pianisti M° Teresa Donateo e M° Savio De Filippis e i vocalist Sandra Corrado, Alex Buffo, Martin Delli Fiori e Francesco Perrone che, con le loro melodie arricchiranno e allieteranno la serata con un repertorio che sicuramente regalerà ai presenti momenti di forte emozione.

Un ulteriore momento di raccoglimento spirituale si terrà sabato 26 settembre alle ore 20:00 nella Chiesa Madre con una veglia di preghiera guidata da Don Costantino Baccaro.

Il culmine delle commemorazioni si raggiungerà domenica 27 settembre, giorno del ventesimo anniversario della nascita al cielo della Serva di Dio. Il programma della giornata finale si aprirà alle ore 18:00 presso il Cimitero cittadino con la recita del Santo Rosario alla tomba di Mamma Nina.

A seguire, alle ore 19:00, la solenne S. Messa nella Chiesa Madre sarà presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, e vedrà l’animazione musicale della Polifonica “J. S. Bach” di Conversano diretta dal M° Francesco Dello Spirito Santo.

La cittadinanza e i fedeli sono invitati a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma per far memoria di una figura esemplare per la comunità locale e la vita della Chiesa.