La musica come linguaggio universale, capace di abbattere barriere, favorire l’inclusione e dare spazio a chi vive condizioni di fragilità. È questo il filo conduttore di “Il Potere della Musica”, il concerto a scopo benefico in programma venerdì 2 ottobre alle ore 20 al Cinema Teatro Impero di Brindisi, preceduto da un talk dedicato al rapporto tra musica, inclusione e crescita sociale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Autnotout srl impresa sociale, l’Associazione Culturale Società Ideale di Bari e l’Associazione di Promozione Sociale MusicaInGioco di Adelfia, tre realtà accomunate dall’idea che la diversità possa rappresentare una risorsa per la comunità.

Autnotout, realtà no profit nata nel 2023, opera sul territorio brindisino con iniziative solidali rivolte in particolare alla valorizzazione delle persone con disabilità, considerate protagoniste del proprio progetto di vita. Società Ideale è nata invece dall’esperienza di musicisti e collaboratori vicini al maestro Ezio Bosso e ne porta avanti la visione della musica come strumento di bellezza, condivisione, pace e crescita sociale.

MusicaInGioco, attiva in Puglia dal 2010, utilizza l’orchestra e la pratica musicale come strumenti di inclusione, cura e riscatto, ispirandosi al modello venezuelano “El Sistema”, che porta l’educazione musicale e gli strumenti anche nelle aree caratterizzate da maggiori fragilità sociali.

Il concerto

Sul palco del Teatro Impero salirà l’orchestra di MusicaInGioco, composta da giovani musicisti e diretta dal maestro Andrea Gargiulo, pianista e direttore d’orchestra.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Francesco Di Rosa, oboista solista di fama internazionale e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Al pianoforte ci sarà Michele Fiore, mentre le voci soliste saranno quelle di Cinzia Farchi e Aurora Cordella.

Prima della musica, spazio al confronto con un talk al quale prenderanno parte rappresentanti del mondo delle neuroscienze, delle istituzioni e del Terzo settore. Tra gli ospiti figurano la neuroscienziata Elvira Brattico, il maestro Francesco Di Rosa, Andrea Gargiulo, Francesco Paolo Godono, presidente di Società Ideale, Annalisa Spadolini del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Antonio Giampietro, Garante della Disabilità della Regione Puglia, Giovanni Marino, presidente dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), e Massimo Striano, fondatore e amministratore unico di Autnotout.

Il tema della serata parte dalla convinzione che la musica possa modificare le regole del gioco, offrendo spazio alla creatività e alla voce di persone che vivono condizioni di disagio socioeconomico, comportamentale, cognitivo, fisico o sensoriale. Un linguaggio che supera differenze e confini e che, proprio per la sua natura universale, può diventare anche uno strumento di dialogo in una fase storica segnata da guerre, divisioni e solitudine.

L’evento gode del patrocinio del Garante della Disabilità della Città di Brindisi, del Garante della Disabilità della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi ed è cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il bando “Impatto Sociale”, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno di progetti e iniziative solidali.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketSms, cercando l’evento “Il Potere della Musica”.