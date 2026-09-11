Per il Distretto Nautico di Puglia, e per le aziende che ne fanno parte, gli eventi nazionali e internazionali di settore sono appuntamenti oramai fissi e irrinunciabili. Dopo la pausa estiva, la “nuova” stagione della nautica da diporto, come da tradizione, si apre con il Cannes Yachting Festival 2026, il più grande evento in acqua d’Europa, di scena fino al 13 settembre nella baia di uno dei centri più noti della Costa Azzurra, con eventi in programma tra Vieux Port e Port Canto.

A guidare la delegazione delle imprese pugliesi di settore, il presidente del Distetto Nautico, Giuseppe Danese che ha dichiarato: “Anche quest’anno il Distretto Nautico, insieme alla Regione Puglia e alle imprese, è presente al Salone Nautico di Cannes, un evento importante che conferma l’autorevolezza delle aziende pugliesi in questo specifico comparto, nel Mediterraneo e nel mercato globale di riferimento. Esserci, partecipare, stabilire nuove relazioni e consolidare quelle già in essere, ci consente di essere forti, compatti, coordinati e di intercettare tutti insieme- affiancati da istituzioni ed enti- quelle che sono le novità di questo comparto per rispondere “presente” ad un mercato che si evolve velocemente, che è sempre più specializzato ed esigente. E poi, è un’occasione per consolidare la squadra, per stare insieme e per confrontarsi su quelle che sono le nuove sfide all’orizzonte, tutte impegnative ma al tempo stesso molto entusiasmanti”.

Partecipa ai lavori di Cannes, con la “squadra Puglia”, anche il numero uno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, che rappresenta anche i marina a livello regionale.

“Quella che stiamo vivendo in questi giorni- esordisce il presidente Mastro- è un’esperienza costruttiva per la Puglia, regione che assurge a protagonista di un mercato di altissimo livello. Abbiamo maestranze e strutture di cui la nautica del segmento del lusso non può più fare a meno. Ho visto all’opera donne e uomini lungimiranti e professionali, dotati di visioni molto utili anche alle realtà portuali. Abbiamo preso visione e ci siamo confrontati su interessanti progetti per lo sviluppo e la gestione dei porti che proporrò in Assoporti”.

A proposito di progetti, vale la pena citare quello pilota, promosso da Unioncamere Puglia, che utilizza la realtà aumentata per organizzare tour virtuali nei marina e per promuovere la nautica da diporto.

Prossimi appuntamenti, in programma in autunno, il Monaco Yacht Show, dal 23 al 26 settembre, e il Salone Nautico di Genova, dall’1 al 6 ottobre.