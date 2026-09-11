Il Brindisi FC comunica che sarà possibile ritirare le tessere degli abbonamenti a partire da oggi, venerdì 11 settembre, dalle ore 18, presso la Sala Stampa dello Stadio Franco Fanuzzi.

Per il ritiro della tessera sarà necessario presentarsi muniti di ricevuta dell’abbonamento e documento d’identità.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda gli ingressi gratuiti riservati alle persone con disabilità, il relativo biglietto d’ingresso potrà essere ritirato sabato 12 settembre presso il botteghino dello Stadio Franco Fanuzzi, nei seguenti orari: dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle ore 15 in poi.

Il Brindisi FC invita tutti i tifosi interessati a seguire le indicazioni sopra riportate.

Ufficio Stampa

Brindisi FC