September 12, 2026
Set 12, 2026    Posted by    news

L’Amministrazione Comunale comunica la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al soggiorno climatico per anziani 2026, in programma dal 21 al 30 settembre a Contursi Terme, presso l’Hotel Terme Rosapepe 4 stelle.
Con delibera di Giunta Comunale n. 253 del 10 settembre 2026, l’Amministrazione ha disposto la riapertura dei termini e la modifica dei criteri di accesso legati all’età, a seguito di alcune rinunce registrate tra i partecipanti già ammessi. Possono ora presentare istanza di partecipazione i cittadini residenti che abbiano compiuto 60 anni di età, oppure che li compiano entro il 31 dicembre 2026.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15 settembre 2026.
Restano invariati tutti gli altri criteri già stabiliti nell’avviso pubblico del 13 agosto 2026 (disponibile sul sito istituzionale del Comune): il numero di partecipanti (50), le modalità di formazione della graduatoria, le fasce di compartecipazione ISEE, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle istanze (a mano presso l’Ufficio Protocollo, oppure via email o PEC).

immagine AI

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