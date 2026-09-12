L’Amministrazione Comunale comunica la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al soggiorno climatico per anziani 2026, in programma dal 21 al 30 settembre a Contursi Terme, presso l’Hotel Terme Rosapepe 4 stelle.

Con delibera di Giunta Comunale n. 253 del 10 settembre 2026, l’Amministrazione ha disposto la riapertura dei termini e la modifica dei criteri di accesso legati all’età, a seguito di alcune rinunce registrate tra i partecipanti già ammessi. Possono ora presentare istanza di partecipazione i cittadini residenti che abbiano compiuto 60 anni di età, oppure che li compiano entro il 31 dicembre 2026.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15 settembre 2026.

Restano invariati tutti gli altri criteri già stabiliti nell’avviso pubblico del 13 agosto 2026 (disponibile sul sito istituzionale del Comune): il numero di partecipanti (50), le modalità di formazione della graduatoria, le fasce di compartecipazione ISEE, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle istanze (a mano presso l’Ufficio Protocollo, oppure via email o PEC).

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