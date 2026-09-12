A distanza di quarantotto ore dal matc vinto dai pugliesi al PalaPirastu di Cagliari con il punteggio di 64-68, la squadra biancoazzurra concede il bis per 73-90 al Pala Sa Rodia di Oristano e lo fa nel migliore dei modi dimostrando il volto migliore del suo precampionato. Un test dominato dalla Valtur sin dalle prime battute, concentrata e determinata in difesa e molto pulita e chirurgica nella fase offensiva che coinvolge tutti gli uomini a propria disposizione.

Sassari oltre all’assenza di Riisma si presenta senza Michele Vitali, Brindisi invece tiene a riposo Mastellari e attende l’arrivo della new entry Kendrick Ray mentre Del Cadia viene impiegato solamente nel primo tempo.

Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Esposito-Wiliams il quintetto confermato da coach Nicola Brienza e dagli assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo per una Valtur che approccia con il piglio giusto poggiandosi al talento offensivo di Williams per il break iniziale di 4-13 nei primi tre minuti e mezzo di gioco. Girandola di cambi per entrambe le formazioni in cui viene subito chiamato in causa il giovane brindisino Goffredo Errico nelle rotazioni dei lunghi biancoazzurri. Sassari rientra a contatto grazie alle giocate dell’ispirato capitan Brooks (15-17 all’ottavo minuto) ma i sette punti in fila del positivo ingresso in campo di Miani respingono consentono a Brindisi di toccare anche il +10 (17-27) prima di terminare il primo quarto sul punteggio di 19-27. Una sequenza di tre triple di Fantoma caratterizzano la prima parte del secondo parziale di gioco a premiare una fase offensiva precisa e armoniosa per la squadra di coach Brienza che riesce a trovare ottime soluzioni da tutti i giocatori impiegati (29-41 al 16’). Brindisi blinda anche il pitturato e così riesce correre a campo aperto: Williams in schiacciata e Caroti dalla distanza allungano il divario sul 34-50 a fine primo tempo. Al rientro in campo i padroni di casa tentano di aumentare l’intensità difensiva ma ciò comporta il raggiungimento del bonus falli di squadra dopo i primi tre minuti del parziale. La stazza e dinamicità di Esposito sotto le plance e la mano molto morbida di Miani al tiro fanno molto male alla difesa sarda ma sono le due triple in fila di Caroti, di cui l’ultima con un super canestro da centrocampo allo scadere, a chiudere in bellezza il terzo quarto sul 52-77. Caroti e Miani continuano a punire la difesa avversaria dalla linea dei tre punti, Esposito cresce alla distanza e il massimo vantaggio viene aggiornato sul +28 (57-85 al 35’). Ultimi minuti in surplace per le due squadre che terminano il match sul punteggio finale di 73-90.

La settimana più attesa del precampionato è alle porte: venerdì 18 settembre ore 20:00 la presentazione della squadra alla città sulla Scalinata Virgilio, sabato 19 settembre ore 20:30 il Memorial Pentassuglia tra Brindisi e Ruvo di Puglia (ticket a posto unico in vendita a €10 al New Basket Store).

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VALTUR BRINDISI: 73-90 (19-27, 34-50, 52-77, 73-90)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nze 11, Young 5, Longo, Petrovic 6, Grande 13, Brunu, Nobili 14, Brooks 8, Ceparano 2, Cipriano 2, Monaldi 7, Aromando 5. All. Vitali

VALTUR BRINDISI: Errico, Caroti 10, Mastellari ne, Bolpin 12, Del Cadia 6, Miani 18, Esposito 8, Fantoma 18, Williams 13, Cinciarini 5. All. Brienza

Ufficio Stampa Valtur Brindisi