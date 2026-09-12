Il Presidente del Consorzio New Dream, Angelo Contessa, insieme a tutti i soci, esprime grande soddisfazione per l’ingresso dell’imprenditore brindisino Carlo Rubini nella compagine societaria della New Basket Brindisi.

Una notizia che va oltre il basket. Quando un imprenditore che ha costruito il proprio percorso professionale e il proprio successo lontano da casa decide di investire nella terra da cui è partito, compie un gesto di appartenenza, responsabilità e amore verso le proprie radici.

La scelta di Carlo Rubini rafforza ulteriormente una New Basket Brindisi solida, credibile e ambiziosa, guidata con passione e visione dal Presidente Nando Marino. Una società capace di aggregare attorno ai colori biancoazzurri imprenditori, sponsor e una tifoseria straordinaria, vero cuore pulsante di questo progetto.

Un plauso va a tutti coloro che continuano a sostenerlo e, in primis, allo sponsor Valtur dei fratelli Pagliara, esempio concreto di quanto il legame tra impresa, sport e territorio possa generare valore, entusiasmo e fiducia nel futuro.

Carlo Rubini aggiunge oggi un altro tassello importante: un figlio di questa terra che, pur lavorando e facendo impresa in Nord America, sceglie Brindisi per restituire al proprio territorio una parte del valore costruito nel mondo.

È questo l’esempio di cui abbiamo bisogno: imprenditori e non “prenditori”. Persone che creano ricchezza, opportunità e relazioni e che sentono la responsabilità di contribuire alla crescita della comunità alla quale appartengono.

Il campionato 2026/27 deve ancora cominciare. Ci saranno partite da giocare, canestri da segnare, vittorie da conquistare e sarà il campo a pronunciare i suoi verdetti.

Ma c’è un campionato che la New Basket Brindisi ha già vinto: quello della socialità, dell’appartenenza e dell’amore per la propria terra.

Ed è forse proprio da qui che dobbiamo ripartire.

Questo territorio può uscire dalla difficile crisi economica che sta attraversando se torna, prima di tutto, a credere in se stesso, nelle proprie energie, nelle proprie competenze e nei propri imprenditori.

Dobbiamo ritrovarci come comunità, fare squadra e avere il coraggio di sostenere chi crea lavoro, chi investe, chi rischia in prima persona e chi sceglie di lasciare qui valore, opportunità e futuro.

Brindisi non può aspettare che il futuro arrivi sempre da fuori. Deve avere la forza di costruirlo anche da dentro, riconoscendo, sostenendo e mettendo insieme le sue energie migliori.

La New Basket Brindisi ci dimostra che si può fare. Quando imprenditori, sponsor, tifosi, famiglie e territorio scelgono di credere gli uni negli altri, una squadra smette di essere soltanto una squadra: diventa comunità, identità, orgoglio e speranza.

Grazie NBB e grazie Carlo

Angelo Contessa

Presidente del Consorzio New Dream

e tutti i Soci del Consorzio