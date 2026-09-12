Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli

“Ci risiamo. Nei prossimi giorni (il 31 ottobre) scadrà l’appalto relativo al servizio di pulizia e sanificazione dell’Asl Brindisi e ancora una volta si continua a tergiversare. A non dare alcun tipo di certezze ai circa 400 lavoratori coinvolti. Parliamo di un appalto di oltre dieci milioni di euro. Anche in recenti sedute della commissione Sanità, del Consiglio regionale, abbiamo riferito dell’anomalia in provincia di Brindisi (l’ennesima) di un servizio affidato all’esterno, mentre nel resto della Puglia è centralizzato attraverso la Sanitàservice.

I tempi stringono e sono trascorsi mesi dall’annuncio di un business plan con i costi: niente di tutto questo al momento. Solo l’oscurità. Il buio che caratterizza queste gestioni borderline, e soprattutto la quotidianità dei lavoratori vissuta secondo gli umori dei politici di turno. Sempre della stessa parte politica. Di quel centrosinistra brindisino ‘predatore’ di appalti, subappalti, affidi diretti o a chiamata. E poi il privato a convenienza: quando inizieranno ad occuparsi delle esigenze dei lavoratori, delle loro famiglie e dei pazienti?

Ogni giorno siamo costretti a chiamare in causa il neo-direttore generale dell’Asl Brindisi Stefano Rossi. Lo facciamo anche adesso: non deve farlo per noi, ma ascolti l’appello delle organizzazioni sindacali e di quei lavoratori che non possono continuare a essere presi in giro”./comunicato