Nelle prossime 24 ore, su specifico invito della Prefettura, il Comune di Brindisi avvierà un ulteriore intervento straordinario di disinfestazione che interesserà l’intero territorio cittadino.

La misura viene adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica, alla luce dei casi di virus West Nile registrati nei territori vicini di San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica.

L’Amministrazione comunale sta pertanto mettendo in campo tutte le azioni di prevenzione necessarie per ridurre il più possibile i rischi e garantire la sicurezza della comunità.

L’intervento interesserà tutta la città e sarà effettuato secondo le modalità previste per questo tipo di trattamento.

Poiché la tutela della salute dei cittadini resta la nostra priorità, si invita, pertanto, la cittadinanza alla collaborazione e a seguire le indicazioni che saranno comunicate in relazione agli orari e alle modalità degli interventi.

Come comunicato, il programma degli interventi di disinfestazione a scopo preventivo contro il virus West Nile sarà il seguente:

* notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre: Paradiso – Montenegro – Contrade Paradiso;

* notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre: Commenda – Centro;

* notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre: Centro – Commenda;

* notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre: Sant’Elia – Contrade.

A seguire, gli interventi interesseranno tutti i restanti quartieri della città, secondo una programmazione di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza.