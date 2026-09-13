Nel pomeriggio di giovedi 10 settembre, alla presenza del Delegato Provinciale CONI Dr. Martino D’Amuri, alcune atlete della Scuderia Equestre Apulia di Cellino San Marco hanno dato dimostrazione di grande sport ed eleganza nell’equitazione superando l’esame finale per il conseguimento della prestigiosa “Coccarda di Bronzo e relativo Attestato FISE”.

Le allieve del 2° Corso di Equitazione sotto la guida di Eleanor Frances Stiling, nota istruttrice di equitazione della Federazione Italiana Sport Equestri, davanti ad un folto pubblico hanno dato prova di brillanti capacità equestri e della valenza didattica dei corsi di equitazione proposti dalla Scuola Federale per gli Sport Equestri della Scuderia Equestre Apulia per conseguire il Brevetto sia in Discipline Olimpiche che Dressage.

L’evento, organizzato sotto l’egida della FISE e patrocinato dal CONI, ha visto scendere in campo le giovani atlete che in sella ai loro cavalli “Taranto” e “Nadir”, fidati compagni di gara, hanno brillantemente superato i percorsi tecnici regalando al numeroso pubblico presente una competizione di alto profilo, grande spettacolo equestre, una grande festa per celebrare il legame unico tra uomo e cavallo.

In una emozionante cerimonia di premiazione al termine dell’esame finale, il Delegato Provinciale CONI Dr. D’Amuri ha consegnato la prestigiosa Coccarda di Bronzo e l’Attestato FISE di conseguimento del livello agonistico alle atlete Rizzo Annamatilde e Fischetto Maria.

Un sentito ringraziamento al nostro Delegato Provinciale CONI Dr. Martino D’Amuri le cui parole sono state particolarmente apprezzate dalle atlete : “ L’equitazione rappresenta la massima espressione di un valore cardine del nostro movimento olimpico: l’unione indissolubile tra atleta e natura. Negli sport equestri il binomio uomo-cavallo non è una semplice sinergia tecnica, ma un legame profondo sulla fiducia e sulla dedizione. Come rappresentante del CONI sono fiero di celebrare la premiazione di queste giovani atlete il cui talento e la disciplina dimostrate sono testimonianza fattiva dei più alti valori etici e formativi dello sport e motivo di lustro per la Scuderia Equestre Apulia”.