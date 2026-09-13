Parte con una vittoria la Serie A Gold 2026/27 della Junior Fasano, che nel pomeriggio di oggi ha superato per 32-27 l’Orlando Haenna nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

Equilibrato l’avvio di gara, con le due squadre a contatto sino al 4-4 del 6’, prima del mini-break della formazione siciliana che si porta sul +2 all’8’ (4-6) e gestisce il doppio vantaggio con alterne vicende fino all’8-10 del 17’. Il seguente contro parziale della compagine biancazzurra (dal 10-11 del 20’ al 13-11 del 22’) sposta l’inerzia nel finale della prima frazione dalla parte dei fasanesi, che resistono ad un primo ritorno gialloverde (13-13 al 25’) e si spingono sul massimo vantaggio (16-13 al 28’), sfiorando anche il +4 per poi subire, un istante prima dell’intervallo, il goal del 16-14 ospite.

Il +4 giunge poi ad inizio ripresa (18-14 al 32’), con la Junior che perfeziona i meccanismi difensivi, non propriamente efficaci per larghi tratti del primo tempo, e, dopo un ultimo sussulto dell’Haenna (20-19 al 40’), allunga definitivamente a metà frazione: il break di 6-0 tra 40’ e 48’ (da 20-19 a 26-19), favorito anche da un ottimo ingresso di Rossa, spezza infatti le reni ai siciliani, che non realizzano per oltre 10’ e che riescono ad evitare un passivo peggiore solo grazie alla grande prestazione del proprio portiere Djurdjevic.

Ha poco da raccontare la parte finale del match, che vede i locali toccare il +7 al 53’ (28-21) ed i gialloverdi accorciare fino al -4 (28-24 del 56’), con la contesa che si chiude sul 32-27 per i fasanesi, tra le cui file non è sceso in campo Yousefinezhad a causa di un acciacco muscolare.

Conquistati i primi due punti della stagione, la Junior è attesa sabato prossimo dalla difficile trasferta di Lavis contro il Pressano, vittorioso oggi in casa dei campioni d’Italia della Proger Cassano Magnago.

“Di buono oggi ci sono il risultato ed il fatto che i giovani hanno dimostrato di poter dare una grande mano a questa squadra – dichiara il tecnico fasanese Vito Fovio – Però, come mi aspettavo, è stata una partita complicata, anche perché abbiamo avuto diversi infortuni in questo periodo di preparazione, cosa che, insieme alle assenze di chi è stato convocato in Nazionale, ci ha fatto provare poco tutti insieme. C’è da lavorare tanto sull’intesa e sui fondamentali, soprattutto difensivi, e dobbiamo farlo con grande intensità e concentrazione, a testa bassa, perché già sabato siamo attesi da una gara difficilissima in casa del Pressano e vogliamo cercare di far risultato anche lì”.

Tabellino

Junior Fasano: Rossa, Curcic 2, G. Somma 3, Turchiarulo, Corcione, Neglia, Leban, D. Somma 4, Dello Vicario Giacinti 4, Lupo Timini, Capozzoli 4, Yousefinezhad, Marrochi 1, Beorlegui 2, Troulos 4, Codina Vivanco 8. All.: Vito Fovio.

Orlando Haenna: Djurdjevic, Caruso, Cocco, Emma, Milano, Mizzoni 4, Coppola, Ristic 9, Oliva, Dieguez, Bandini 1, Rosso 3, Corrias 5, Pignataro 3, Orlovskis 2, Merlo. All.: Fabrizio Di Vincenzo.

Arbitri: Carlo Dionisi-Stefano Maccarone

Risultati 1^ giornata: Macagi Cingoli-Trieste 26-25, Junior Fasano-Orlando Haenna 32-27, SSV Bozen Loacker Volksbank-Conversano 32-25, Metelli Cologne-Publiesse Chiaravalle 29-21, Proger Cassano Magnago-Pressano 21-25, Black Devils Meran Alperia-Salumificio Riva Molteno 37-27, Teamnetwork Albatro Siracusa-Raimond Sassari (30/09).

Classifica: Black Devils Meran Alperia, Metelli Cologne, SSV Bozen Loacker Volksbank, Raimond Sassari, Junior Fasano, Pressano e Macagi Cingoli 2, Teamnetwork Albatro Siracusa*, Proger Cassano Magnago, Orlando Haenna, Conversano, Publiesse Chiaravalle, Salumificio Riva Molteno e Trieste** 0.

*Una partita in meno, ** una partita in più.

Prossimo turno (19/09): Publiesse Chiaravalle-Teamnetwork Albatro Siracusa, Orlando Haenna-Metelli Cologne, Raimond Sassari-Macagi Cingoli, Salumificio Riva Molteno-SSV Bozen Loacker Volksbank, Pressano-Junior Fasano (ore 20), Trieste-Black Devils Meran Alperia (30/09), Conversano-Proger Cassano Magnago (7/10).

Già giocata della 3^ giornata Raimond Sassari-Trieste 31-24.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO