Una camminata nel cuore di Ceglie Messapica per unire movimento, salute e solidarietà. Domenica 4 ottobre arriva in provincia di Brindisi la Fitwalking for AIL 2026, iniziativa nazionale giunta alla decima edizione e organizzata per la prima volta sul territorio provinciale da AIL Brindisi ODV.

L’appuntamento è alle 9.30 in Piazza Plebiscito, presso il Villaggio AIL. Il percorso, di circa 3 chilometri, è non competitivo e aperto a persone di tutte le età: non è necessario essere allenati, ma soltanto avere voglia di camminare insieme e sostenere AIL.

Ad accompagnare i partecipanti sarà Marco Nannavecchia, istruttore di fitness e volontario AIL. La giornata sarà inoltre un’occasione per parlare di salute, prevenzione e benessere. In Piazza Plebiscito saranno presenti il direttore ff dell’UOC di Ematologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi Giovanni Quintana, il direttore dell’UO di Ematologia dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari Domenico Pastore, la coordinatrice infermieristica dell’UOC di Ematologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi Antonella Zurlo, la psicologa e psicoterapeuta AIL Angela Bidetti, la biologa data manager AIL Ilaria Foggetti e la biologa nutrizionista AIL Laura Poci.

Spazio anche all’estetica oncologica e alla vicinanza concreta alle persone che affrontano una malattia: Sabrina Costa e Daniela Risolo, estetiste APEO specializzate in estetica oncologica, impegnate gratuitamente al fianco dei pazienti oncoematologici, saranno presenti con un punto informativo dedicato.

La scelta di Ceglie Messapica ha anche un significato particolare per AIL Brindisi: la manifestazione sarà infatti un’occasione per ricordare Pina Del Vecchio, persona profondamente legata all’associazione e alla comunità.

«La Fitwalking for AIL nasce dalla volontà di portare AIL sempre più vicino alle persone e ai territori – sottolinea la presidente di AIL Brindisi ODV, Carla Sergio –. Camminare insieme significa prendersi cura di sé, incontrarsi e, allo stesso tempo, sostenere concretamente chi affronta una malattia del sangue. Abbiamo scelto Ceglie Messapica anche per il forte significato affettivo che questo luogo ha per la nostra associazione. Ci auguriamo che siano in tanti a unirsi a noi il 4 ottobre».

La partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro, mentre è gratuita per i bambini fino a 11 anni. Ai partecipanti sarà consegnato, fino a esaurimento delle disponibilità, un kit comprendente T-shirt, sacca/zainetto, acqua, snack e gadget.

È possibile iscriversi online fino al 1° ottobre attraverso il sito fitwalking.ailbrindisi.it. Sono inoltre previste modalità di iscrizione attraverso i volontari e direttamente il giorno della manifestazione presso il Villaggio AIL.

La Fitwalking for AIL 2026 è realizzata con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica e dell’ASL Brindisi. La Pro Loco Ceglie Messapica collaborerà all’animazione della giornata.

AIL Brindisi ringrazia i professionisti, i volontari, le associazioni, le istituzioni e tutte le realtà che stanno contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa.

Non importa il ritmo. Conta esserci.

INFORMAZIONI

Fitwalking for AIL 2026

Domenica 4 ottobre 2026

Ceglie Messapica – Piazza Plebiscito

Ore 9.30 – apertura Villaggio AIL

Ore 11.00 – partenza

Percorso: circa 3 km

Donazione minima: € 10

Bambini fino a 11 anni: partecipazione gratuita

Iscrizioni: fitwalking.ailbrindisi.it

Info: info@ailbrindisi.it – 0831 560068 – WhatsApp 340 376 0284

Patrocinio: Comune di Ceglie Messapica – ASL Brindisi.

Animazione: Pro Loco Ceglie Messapica.

Si ringraziano: Pro Loco Ceglie Messapica; Croce Rossa Italiana; Lab Postural Kinesis; Cioccolato Vitale; Zio Pasquale SRL; ArtMove – Centro Studio Danza; Autoargentiero; Interfruits F.lli Nardelli; L’ angolo della Pasta.

AIL Brindisi – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma