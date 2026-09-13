Si è tenuto oggi (domenica 13 settembre 2026) a Brindisi il raduno statico di auto e moto d’epoca e moderne, organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con il Vespa Club Brindisi, nell’ambito dei festeggiamenti in onore dell’Ave Maris Stella.

Il programma ha previsto l’arrivo dei partecipanti alle ore 10:15, seguito alle 11:15 dalla celebrazione della Santa Messa e dalla successiva benedizione dei veicoli. L’evento, promosso dal Comitato Feste della chiesa Ave Maris Stella e voluto fortemente dal parroco, don Adriano Miglietta, ha visto la preziosa collaborazione del V.C. Brindisi, presieduto da Potenzo Potenza, e ha registrato la partecipazione di numerosi veicoli.

La manifestazione ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, con centinaia di visitatori, curiosi e famiglie che hanno affollato l’area per ammirare i numerosi veicoli partecipanti in un’atmosfera di grande festa. L’entusiasmo è stato tale che molti cittadini possessori di una Vespa, colpiti dall’iniziativa, hanno già espresso la ferma intenzione di iscriversi al club in vista delle prossime attività del sodalizio.

A margine della celebrazione, don Adriano ha dichiarato: “Questo raduno rappresenta un bellissimo momento di aggregazione e condivisione per la nostra comunità. Vedere tanti appassionati unirsi ai festeggiamenti della nostra parrocchia, nel segno della tradizione e del rispetto reciproco, è la dimostrazione di come la passione possa diventare uno strumento di unione, gioia e sana socialità. Voglio ringraziare di cuore attraverso il Vespa Club Brindisi tutti i partecipanti, il Comitato Feste e tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata. La grande partecipazione di oggi arricchisce i festeggiamenti in onore dell’Ave Maris Stella, regalandoci un momento di festa indimenticabile per tutto il quartiere”.

Subito dopo, il presidente del Vespa Club Brindisi, Potenzo Potenza, ha aggiunto: “Siamo davvero orgogliosi di aver collaborato alla riuscita di questo appuntamento speciale all’interno dei festeggiamenti dell’Ave Maris Stella. Portare in piazza la storia delle due e delle quattro ruote non significa solo mettere in mostra dei bellissimi veicoli, ma anche tramandare una cultura e un patrimonio storico che unisce le generazioni. Ringrazio il Comitato Feste, don Adriano per l’accoglienza e tutti i soci e collezionisti che hanno risposto con così tanto entusiasmo al nostro invito”.

A suggello della riuscita manifestazione, al termine delle celebrazioni, si è svolto un momento di profonda gratitudine istituzionale: il presidente del Vespa Club Brindisi, Potenzo Potenza, ha consegnato ufficialmente a don Adriano la prestigiosa fascia scudo del club, un omaggio simbolico volto a sancire il forte legame tra il sodalizio motoristico e la comunità parrocchiale.