Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi in via Fulvia, dove un incendio ha coinvolto due autovetture, una Renault Clio e una Ford C-Max.
Le fiamme hanno interessato i due veicoli, provocando danni anche ad alcuni edifici nelle immediate vicinanze.
La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per domare l’incendio e, una volta completate le operazioni di spegnimento, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio.
Set 14, 2026 Posted news
Incendio nella notte in via Fulvia: a fuoco due autovetture
Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi in via Fulvia, dove un incendio ha coinvolto due autovetture, una Renault Clio e una Ford C-Max.