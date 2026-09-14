Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi in via Fulvia, dove un incendio ha coinvolto due autovetture, una Renault Clio e una Ford C-Max.

Le fiamme hanno interessato i due veicoli, provocando danni anche ad alcuni edifici nelle immediate vicinanze.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per domare l’incendio e, una volta completate le operazioni di spegnimento, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio.