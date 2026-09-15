

È stata completata la riqualificazione della struttura di contrada Restinco destinata ad accogliere lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio e impiegati in agricoltura. Il sopralluogo è stato effettuato lunedì 14 settembre dal Commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, generale Giovanni Macioce, insieme al coordinatore della struttura commissariale Augusto Santori e all’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi Ercole Saponaro.

L’intervento, finanziato con oltre 1,2 milioni di euro del PNRR, ha consentito di recuperare e rendere funzionale il compendio immobiliare che sarà destinato all’accoglienza di lavoratori agricoli migranti regolarmente censiti. I lavori, nonostante il ritardo provocato dagli atti dolosi verificatisi nella notte del 19 gennaio scorso, sono stati ultimati prima della scadenza prevista.

La prima palazzina dispone di 60 posti per uomini, con camere da due posti letto dotate di bagno autonomo e impianto di climatizzazione. Sono inoltre presenti una cucina e spazi destinati alla socializzazione. La seconda palazzina potrà invece accogliere 20 donne e dispone, al piano terreno, di cucina e ambienti destinati a laboratori.

Durante il sopralluogo il Commissario Macioce ha potuto verificare direttamente lo stato degli interventi e ha espresso apprezzamento per il completamento dell’opera e per la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

La visita è proseguita in Municipio, dove Macioce e Santori hanno incontrato il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Nella mattinata di oggi, inoltre, il Commissario è stato ricevuto in Prefettura dal prefetto Guido Aprea.

L’incontro in Prefettura ha consentito di fare il punto sull’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR nell’ambito della misura M5C2. La Prefettura ha sottolineato la sinergia istituzionale tra Prefettura, Comune di Brindisi, Struttura commissariale e Ministero del Lavoro, che ha accompagnato la realizzazione dell’intervento.

Ora il passaggio successivo riguarda la gestione della struttura. Nei prossimi mesi il Comune di Brindisi dovrà definire le relative procedure e procedere alla conseguente ricollocazione dei beneficiari attualmente ospitati in un sito di proprietà comunale.

L’obiettivo dell’intervento va oltre la disponibilità di nuovi posti letto: la struttura dovrà offrire ai lavoratori agricoli una sistemazione dignitosa e, attraverso gli spazi e le attività previste, anche opportunità di integrazione sociale, contribuendo alla strategia di contrasto agli insediamenti informali e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.